Трамп готов к финалу иранского конфликта. На что готов Тегеран?

Американо-иранский конфликт может вскоре завершиться, по словам Трампа, наблюдается позитивная динамика. США хотят долгосрочного мира, добавил он. Между тем Тегеран усиливает свои требования к Вашингтону для мирного урегулирования.

Президент США Дональд Трамп считает, что вскоре война с Ираном завершится, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Мы наблюдаем позитивную динамику, ведущую к завершению этого конфликта (с Ираном), и обеспечим постоянную защиту интересов Америки"

– Дональд Трамп

Он отметил, что иранская ситуация обсуждалась на встрече в Белом доме с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и другие страны предпочли бы сохранить статус-кво"

– Дональд Трамп

Американский лидер назвал маловероятными какие-то изменения на Ближнем Востоке, однако если что-то произойдет, "США находятся в состоянии полной повышенной готовности и готовы к действиям".

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме Трамп рассказал, что иранцы разговаривают с американской стороной "очень вежливо".

"Посмотрим, что получится. Но есть хорошие шансы, что все это прекратится. <…> Мы хотим долгосрочного решения, а не только краткосрочного"

– Дональд Трамп

Иран усиливает давление

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что Тегеран, напротив, ужесточает свою позицию по потенциальному урегулированию иранского конфликта.

"Власти Ирана явно понимают, в какую тяжелую ситуацию попал Дональд Трамп в связи с проигрышем Республиканской партии на выборах в Конгресс, и стремятся использовать это к своей выгоде. Пока Трамп ослаблен, они одновременно предлагают переговоры и продолжают политическое давление. Сегодня секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи, один из действительных лидеров ИРИ в настоящее время, призвал США "капитулировать перед семью условиями, которые выдвигал Иран", назвал Администрацию Трампа террористической и посоветовал США не отрицать формирования нового порядка на Ближнем Востоке – и на этом фоне мы слышим примирительные заявления Трампа о скором урегулировании", - прежде всего сказал он.

"В свою очередь, госсекретарь Марко Рубио, реагируя на слова Резаи, сказал, что все семь иранских условий непродуктивны и для США попросту неприемлемы, а в некоторых случаях возмутительны и нереалистичны. Поэтому все-таки за нынешней мягкостью Трампа прослеживаются довольно сложные ирано-американские отношения. Лично я не вижу каких-то серьезных подвижек в переговорном процессе – хотя они и могут происходить за закрытыми дверями, но в открытых источниках никаких достоверных сведений нет. Есть новости, что Тегеран согласился вернуть тематику иранской ядерной программы в повестку переговоров с Вашингтоном и даже готов снизить обогащение урана до 3,67%, как в СВПД 2015 года – но такие вещи не могут привести к какому-то кардинальному мирному соглашению между Ираном и США", - отметил Владимир Сажин.

"Дело в том, что те требования, которые выдвигают США и Иран друг к другу, не желая отступать от своих позиций, не имеют точек соприкосновений, в связи с чем не могут служить основой для каких-то серьезных договоренностей. Поэтому, даже если Трамп стал делать более примирительные заявления в отношении Ирана и иранское руководство соглашается на небольшие подвижки в переговорном процессе, до мирной сделки все еще остается так же далеко, как до звезд. Для реального продвижения переговоров нужны ощутимые компромиссы с обеих сторон, при этом и Вашингтон, и Тегеран полагают, что такие компромиссы будут равнозначны их капитуляции в конфликте, а сдаваться точно не хочет никто", - пояснил востоковед.

"По сути, Ирану сейчас было бы выгодно затянуть урегулирование конфликта (с поддержанием обстановки в Персидском заливе в состоянии вялотекущих боевых действий) на ближайшие два года, и они готовы это делать. В Тегеране надеются, что когда Администрация Трампа покинет Белый дом и США выберут нового президента, это будет представитель Демократической партии, известной более лояльным отношением к Исламской Республике", - подчеркнул Владимир Сажин.

"В то же время у Дональда Трампа попросту нет времени, он находится в политическом цейтноте и старается сделать максимум, пока еще работает Конгресс с республиканским большинством, пусть многие республиканцы-конгрессмены уже и выступают против него. У него меньше 2 месяцев, новый Конгресс начнет работу 3 января, и уже известно, что демократы предъявят различные судебные иски Трампу и членам его Администрации и будут добиваться импичмента президента. Так что после Нового года Трампу будет не до Ирана, и если он все еще хочет выступить как великий миротворец, ему нужно заниматься этим прямо сейчас. До 23 декабря, когда все уйдут на рождественские каникулы, ему нужно решить иранский вопрос. Поскольку достичь мирного соглашения до этой даты невозможно, стоит ожидать, что Трамп все-таки прибегнет к военному удару по Ирану", - заключил старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН.