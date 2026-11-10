ОДКБ будет реагировать на отказ Армении от участия в работе – Кремль

В Кремле отметили, что Армения не участвует в работе ОДКБ, на что последует надлежащая реакция Организации.

Армения не участвует в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на что последует реакция, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"(Премьер Армении Никол) Пашинян неоднократно повторил, что Армения потеряла интерес к участию в ОДКБ. <…> Мы не знаем, что ждет Пашинян, но то, что Армения не участвует в работе ОДКБ, это очевидно. И ОДКБ, соответственно, будет на это реагировать"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля добавил, что то, какие именно меры будут приняты в связи с такой ситуацией в отношении Еревана, прописано в уставе ОДКБ.

"Все, что прописано в уставе, может быть задействовано по решению стран-членов. И министр (Сергей Лавров - ред.) тоже вчера разъяснял, что именно в уставе прописано"

– Дмитрий Песков

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил, что Армению не будут исключать из ОДКБ, однако страна может лишиться права голоса в Организации. При этом после этого у республики "фактически сохранятся все основные права по договору о коллективной безопасности".