Вестник Кавказа

Иран включил военных Аргентины в список террористов

Иран включил военных Аргентины в список террористов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подразделения ВМС и ВВС Аргентины в Иране признали террористическими организациями – так власти страны ответили на включение Буэнос-Айресом в его список террористов подразделений Корпуса стражей исламской революции.

Власти Ирана объявили Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины террористическими организациями, сообщили сегодня в МИД республики.

"Правительство ИРИ на основе принципа взаимности в связи с признанием КСИР террористической организацией со стороны США считает Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины подпадающими под действие этого закона и объявляет их террористическими организациями"

- МИД Ирана

Ранее Буэнос-Айрес внес Корпус старжей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, обосновав такое решение терактами в Буэнос-Айресе в 1992 и 1994 годах, которые, якобы, совершила "Хезболла" как оперативное подразделение КСИР в регионе.

При этом действия Аргентины противоречат основополагающим принципам международного права, а КСИР как элитная часть армии Ирана - одна из опор официальных Вооруженных сил республики, говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

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