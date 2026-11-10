Казахстан и Турция договорились о строительстве больниц

Астана и Анкара будут сотрудничать в сфере медицины. Стороны подписали план сотрудничества на 2027-2028 годы. В рамках сотрудничества планируется строительство больниц, а также расширение производства лекарств.
Договоренности были достигнуты в рамках встречи глав медицинских ведомств двух стран на полях COP31 в Анталье.
Турецкий бизнес поучаствует в строительстве многопрофильного медицинского комплекса в Кокшетау на 630 мест. Также больницы появятся в Туркестане и Петропавловске.
Стороны также договорились о сотрудничестве в фармацевтике. Турция будет инвестировать в производство лекарств в рамках двух контрактов.
Кроме того, врачи и функционеры двух стран будут обмениваться опытом в рамках Дней турецкой медицины в Казахстане.