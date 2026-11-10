Вестник Кавказа

Казахстан и Турция договорились о строительстве больниц

Казахстан и Турция договорились о строительстве больниц
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция будет инвестировать в производство лекарств в Казахстане, а также поддержит строительство больниц в Кокшетау, Туркестане и Петропавловске.

Астана и Анкара будут сотрудничать в сфере медицины. Стороны подписали план сотрудничества на 2027-2028 годы. В рамках сотрудничества планируется строительство больниц, а также расширение производства лекарств. 

Договоренности были достигнуты в рамках встречи глав медицинских ведомств двух стран на полях COP31 в Анталье. 

Турецкий бизнес поучаствует в строительстве многопрофильного медицинского комплекса в Кокшетау на 630 мест. Также больницы появятся в Туркестане и Петропавловске.

Стороны также договорились о сотрудничестве в фармацевтике. Турция будет инвестировать в производство лекарств в рамках двух контрактов. 

Кроме того, врачи и функционеры двух стран будут обмениваться опытом в рамках Дней турецкой медицины в Казахстане.

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