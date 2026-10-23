Египет ведет работу по увеличению числа рейсов с Россией

Египет намерен нарастить авиасообщение с Россией, чтобы удовлетворить высокий спрос российских туристов.

Увеличить возможности пассажироперевозок между планируется между курортами Египта и городами России, сообщил египетский министр туризма и древностей Шериф Фатхи.

"Мы активно работаем сейчас и будем продолжать работать в будущем над увеличением числа авиарейсов и провозных мощностей авиасообщения между двумя странами, чтобы обеспечить прием растущего потока туристов и способствовать его дальнейшему увеличению"

– Шериф Фатхи

Министр добавил, что в Египте всегда рады гостям из России и ценят их доверие и выбор, передает РИА Новости.

Спрос на отдых в Египте вырос в последнее время на фоне окончания пляжного сезона в Турции.