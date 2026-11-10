Конгресс США отклонил резолюцию об импичменте военного министра Пита Хегсета

Процедура импичмента военного министра США Пита Хегсета была официально заблокирована по результатам прошедшего в Палате представителей голосования.

Палата представителей Конгресса США в ходе процедурного голосования фактически заблокировала инициативу об импичменте военного министра Пита Хегсета.

​В ходе состоявшегося 10 ноября голосования за передачу резолюции об импичменте на рассмотрение юридического комитета Палаты представителей проголосовали 211 конгрессменов, а против выступили 204.

​Инициатор процедуры конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Томас Мэсси выдвинул восемь пунктов обвинения, включая военные операции против Ирана без одобрения Конгресса и злоупотребление полномочиями в Венесуэле, Йемене и Карибском регионе.

​Президент США Дональд Трамп приветствовал результаты голосования по резолюции и заявил, что попытка инициировать импичмент военному министру Питу Хегсету потерпела неудачу.

​"Попытка демократов инициировать импичмент военному министру Питу Хегсету потерпела полное фиаско! Все республиканцы, за исключением Томаса Мэсси, проголосовали в поддержку Пита"

- Дональд Трамп

​Кроме того, американский лидер связал итоги голосования с результатами военных операций США в Венесуэле и Иране, а также рекордными показателями набора военнослужащих.

​Сам Хегсет отверг обвинения и подчеркнул, что военные операции США проводились на законных основаниях.

​Отметим, что до завершения работы нынешнего созыва Конгресса обе его палаты остаются под контролем Республиканской партии, а новый состав приступит к работе 3 января 2027 года.