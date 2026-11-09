Вестник Кавказа

Экономика Азербайджана выросла на 1,7%

Экономика Азербайджана выросла на 1,7%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экономика АР выросла в этом году на 1,7%. Суммарный объем производства достиг 116 млрд манатов.

Госкомстат АР представил данные по ВВП страны за 10 месяцев года. Рост экономики Азербайджана составил 1,7%. 

ВВП в номинальном исчислении составил в этом году около 116 млрд манатов ($68 млрд). 

Рост производства в секторах, которые не связаны с добычей и переработкой нефти и газа, составил 2,9%. Нефтегазовый сектор упал на 0,9%. 

Согласно прогнозам Минэкономики АР, рост ВВП по итогам года составит 1,7%. За прошлый год показатель роста ВВП Азербайджана составил 1,4%.

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