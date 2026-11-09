Экономика Азербайджана выросла на 1,7%

Экономика АР выросла в этом году на 1,7%. Суммарный объем производства достиг 116 млрд манатов.

Госкомстат АР представил данные по ВВП страны за 10 месяцев года. Рост экономики Азербайджана составил 1,7%.

ВВП в номинальном исчислении составил в этом году около 116 млрд манатов ($68 млрд).

Рост производства в секторах, которые не связаны с добычей и переработкой нефти и газа, составил 2,9%. Нефтегазовый сектор упал на 0,9%.

Согласно прогнозам Минэкономики АР, рост ВВП по итогам года составит 1,7%. За прошлый год показатель роста ВВП Азербайджана составил 1,4%.