Азербайджан направит на оборону и безопасность почти 9 млрд манатов

АР направит на армию и полицию почти 9 млрд манатов в 2027 году. В общей структуре бюджета траты на нацбезопасность составят свыше 20%.

В Азербайджане представили проект бюджета на следующий год. На оборону и национальную безопасность будет выделено около 8,8 млрд манатов.

Расходы на армию составят порядка 5 млрд манатов ($3,2 млрд). Для обеспечения функционирования правоохранительной системы, прокуратуры и судов из бюджета выделят 3,4 млрд манатов, это на 3% превысит расходы в 2026 году.

Внебюджетные расходы организаций, которые относятся к обороне и нацбезопасности, составят 443 млн манатов, при этом на военные нужды будет потрачено около 21 млн манатов. Отметим, что расходы на оборону и нацбезопасность в общей структуре бюджета АР на 2027 составят около 21%.

В начале октября президент страны Ильхам Алиев, выступая на съезде правящей партии "Ени Азербайджан" в Баку, заявил, что страна продолжит поддерживать высокий уровень безопасности, так как ситуация в соседних странах остается напряженной, а прежние международные инструменты правового воздействия фактически не работают.

"По всему периметру вокруг нас продолжаются войны и столкновения, и нет никаких международных механизмов для остановки этих войн - и, скорее всего, не будет. Потому что международное право полностью перестало работать. Число тех, кто придает ему значение, резко сокращается. Мы должны обладать такой силой, и мы добиваемся этого, чтобы ни у кого даже в мыслях не возникло устроить какую-либо провокацию против Азербайджана"

– Ильхам Алиев

Оборонные задачи Азербайджана

Военный аналитик Гейдар Мирза в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал те вызовы в сфере обороны и безопасности, которые определяют стабильно высокие расходы Азербайджана на защиту своего суверенитета спустя шесть лет после завершения Карабахской войны, три года после ликвидации последнего очага сепаратизма в Ханкенди и год с лишним после установления де-факто мира с Арменией.

"С одной стороны, в бюджет закладываются текущие задачи обеспечения и снабжения армии и правоохранительной системы. Поэтому в рост расходов на оборону естественным образом включается, к примеру, повышение жалования определенным категориям военнослужащих. Это стандартная индексация зарплат, которая происходила и в этом году, и в предыдущие годы", - прежде всего сказал он.

"Что касается расходов на новые вооружения и проведение учений для поддержания армии в боеспособном состоянии, то они все равно необходимы, даже несмотря на то, что Баку сейчас движется в сторону мира с Ереваном. Ни с азербайджанской, ни с армянской стороны сейчас не приходится говорить об ожидания обострения, тем не менее термин "наиболее вероятный противник" никуда не уходит, ведь мирный договор с Арменией до сих пор не подписан. Сложная ситуация в соседних регионах только добавляет задач по укреплению армии", - продолжил Гейдар Мирза.

"Азербайджан безусловно наблюдает за тем, как развивается программа перевооружения Армении после ее поражения в Карабахской войне. Эта программа выполняется и наращивается довольно активно, за счет западных партнеров Ереван заново выстраивает свои вооруженные силы и пополняет арсеналы. Баку не может допустить, чтобы даже гипотетически армянские войска вновь стали представлять угрозу для безопасности Азербайджана и реагирует на все изменения в оборонной системе Армении укреплением собственных вооруженных сил", - отметил военный аналитик.

"Важно, что потенциальный театр военных действий сильно изменился за последние годы. Если начнется эскалация с Арменией, она будет на государственной границе – это единственное на сегодняшний день место соприкосновения войск. В связи с этим Баку фокусируется на наращивании тех технических средств тактического характера, которые обеспечивают преимущество на рельефе условной армяно-азербайджанской границы, дабы не допустить ни малейшего продвижения войск наиболее вероятного противника. Если во время 44-дневной войны основной упор делался на соединение размеров бригады, то сейчас самый крупный уровень, на котором отрабатывается – это батальон", - сообщил он.

"Под наиболее пристальным вниманием находится развитие военно-воздушных сил. Недавно в Азербайджан поступила крупная партия пакистанских универсальных многоцелевых истребителей. Соответственно, в бюджетные расходы на следующий год включены учения с их использованием, обслуживание ангаров, закупка топлива и ракет для этих истребителей. Вне всяких сомнений, продолжит развиваться производство беспилотной авиации, о чем можно судить по осенней выставке вооружений ADEX-2026 в Баку. Часть этих расходов имеют инвестиционный характер: Азербайджан за последние 10 лет так развил производственную базу, что готов не только обслуживать собственные потребности в БПЛА, но и поставлять беспилотники на экспорт", - обратил внимание Гейдар Мирза.

"В сравнении с предыдущим годом расходы на оборону и безопасность выросли на небольшой процент, что объясняется тем, что активный период проведения структурных реформ в армии уже завершен. В предыдущие годы были созданы бригады коммандос, проведен переход на организационную структурную форму ВС Турции, все планы по переустройству армии выполнены, и сейчас ведется плановая работа по их укреплению", - добавил военный аналитик.

"Расходы не будут понижаться, поскольку общая напряженность вокруг Азербайджана слишком высока. Отсутствие мирного соглашения с Арменией и незавершенные конфликты у соседей мотивируют Баку поддерживать финансирование обороны и безопасности на стабильно высоком уровне", - заключил он.