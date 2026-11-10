Вестник Кавказа

Президент России и генсек ОДКБ проведут встречу в Москве

Президент России и генсек ОДКБ проведут встречу в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин пообщается сегодня в Москве с генсеком ОДКБ. Этой встречей начнется рабочий график президента РФ на среду.

В Москве 11 ноября пройдет встреча президента России Владимира Путина и генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбека Масадыкова. Об этом поведал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как ранее сообщали в Кремле, в Москве в среду состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Начнется рабочий график Путина с беседы с генеральным секретарем ОДКБ Масадыковым" –

представитель Кремля

Сегодня в Москве состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком и в расширенном составе. Ожидается подписание итоговых документов заседания.

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