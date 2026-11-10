Президент России и генсек ОДКБ проведут встречу в Москве

Владимир Путин пообщается сегодня в Москве с генсеком ОДКБ. Этой встречей начнется рабочий график президента РФ на среду.
В Москве 11 ноября пройдет встреча президента России Владимира Путина и генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбека Масадыкова. Об этом поведал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как ранее сообщали в Кремле, в Москве в среду состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"Начнется рабочий график Путина с беседы с генеральным секретарем ОДКБ Масадыковым" –
представитель Кремля
Сегодня в Москве состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком и в расширенном составе. Ожидается подписание итоговых документов заседания.