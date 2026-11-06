Россия допускает возможность силового сценария в конфликте США и Ирана - МИД

В МИД РФ не исключают, что США и Иран могут перейти к открытым военным действиям в случае окончательного срыва текущего переговорного процесса.

Москва не исключает реализацию силового сценария в конфликте Ирана и США в случае срыва текущих переговорных усилий. Об этом заявил заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Максим Максимов на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности.

Дипломат отметил, что на фоне неудачных для республиканцев промежуточных выборов в Конгресс США и неопределенности с кабмином Израиля Вашингтон занял выжидательную позицию.

​"В то же время нельзя исключать, что в случае срыва переговорных усилий может быть задействован и силовой сценарий. Фиксируем соответствующие предпосылки. В регион стянуты три авианосные ударные группы, две экспедиционные группы морской пехоты"

- Максим Максимов

​Представитель министерства предупредил, что возобновление полномасштабных боевых действий нанесет колоссальный ущерб государствам по обе стороны Персидского залива. Существует риск расширения географии конфликта с учетом возможностей йеменской Ансар-Аллах по перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива.

​Максимов выразил надежду, что Вашингтон и Тегеран смогут наладить конструктивный диалог для выработки долгосрочного комплексного соглашения, которое должно учитывать принципиальные договоренности, зафиксированные в исламабадском меморандуме.