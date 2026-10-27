Россия и ОАЭ празднуют 55-летие дипломатических отношений

В Москве состоялся праздничный вечер по случаю 55-летия установления дипломатических отношений между РФ и ОАЭ.

Музыкальный вечер в связи с 55-летием установления дипломатических отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией состоялся в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Мероприятие прошло в рамках программы "Фестиваль Абу-Даби за рубежом" и было организовано посольством ОАЭ в Москве совместно с Фондом музыки и искусств Абу-Даби (ADMAF).

"Празднование 55-летия установления дипломатических отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией — важная веха в развитии наших двусторонних связей"

– посол ОАЭ в РФ доктор Мохаммад Ахмад Аль-Джабер

Он указал на глубину культурных и гуманитарных связей между народами России и ОАЭ и отметил, что "культура и искусство служат важнейшим мостом для сближения народов, открывая новые возможности для диалога и сотрудничества".

По словам посла, в ОЭА убеждены, что культурная дипломатия играет важное значение для построения устойчивых международных партнерств.