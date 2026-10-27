Россия и ОАЭ празднуют 55-летие дипломатических отношений

Музыкальный вечер в связи с 55-летием установления дипломатических отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией состоялся в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.
Мероприятие прошло в рамках программы "Фестиваль Абу-Даби за рубежом" и было организовано посольством ОАЭ в Москве совместно с Фондом музыки и искусств Абу-Даби (ADMAF).
"Празднование 55-летия установления дипломатических отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией — важная веха в развитии наших двусторонних связей"
– посол ОАЭ в РФ доктор Мохаммад Ахмад Аль-Джабер
Он указал на глубину культурных и гуманитарных связей между народами России и ОАЭ и отметил, что "культура и искусство служат важнейшим мостом для сближения народов, открывая новые возможности для диалога и сотрудничества".
По словам посла, в ОЭА убеждены, что культурная дипломатия играет важное значение для построения устойчивых международных партнерств.