Второй день переговоров по Украине завершен в Абу-Даби

В столице ОАЭ завершились трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию. Встреча проходила за закрытыми дверьми.

В Абу-Даби к этому часу завершился второй день переговоров России, США и Украины, пишет ТАСС.

Двухдневные переговоры стартовали накануне – в первый день встреча продлилась 4,5 часа с перерывом в 40 минут, во второй – чуть менее двух часов. Встреча проходила за закрытыми дверьми.

Вскоре российская делегация проведет пресс-концеренцию по итогу двухдневных переговоров в Абу-Даби. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский.