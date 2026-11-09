Новый раунд РФ-США-Украина в Абу-Даби: итоги первого дня

В Абу-Даби 10-11 ноября проходят первые за девять месяцев трехсторонние переговоры России, Украины и США. Стороны настроены на продвижение украинского урегулирования и определение контуров новой системы европейской безопасности.

Первый день работы российской, американской и украинской делегаций в Абу-Даби (ОАЭ) завершился после 15:00 по московскому времени, продлившись порядка 4,5 часов. Перед началом переговорного раунда и после него были сделаны важные заявления.

Напомним, что российскую делегацию возглавил помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский, украинскую — руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Интересы Вашингтона представляют спецпосланник президента Стивен Уиткофф и советник Трампа Джаред Кушнер.

Владимир Мединский, открывая встречу, заявил, что российская делегация стала "больше и профессиональнее", и выразил надежду, что трехсторонние переговоры позволят продвинуться к миру "в интересах народов России и Украины". Делегация действительно стала внушительнее, поскольку в ней участвует замглавы МИД РФ Сергей Рябков, курирующий вопросы безопасности и диалог с НАТО.

Со своей стороны, Умеров подчеркнул, что Киев получил от Владимира Зеленского мандат обсуждать все вопросы, связанные с завершением конфликта, при этом цель украинской делегации - договорить о прочном мире и гарантиях безопасности. Переводя на русский язык (на котором украинская и российская делегация говорили в Абу-Даби), это означает, что позиция Киева стала более гибкой, и команда Умерова, если достигнет какого-то консенсуса с российской стороной, может подтвердить эту договоренность без обращения к Зеленскому. Во-вторых, пространство для маневра по потенциальным соглашениям у представителей Киева достаточно широкое, в том числе по вопросу территорий.

Кушнер сообщил, что в ходе подготовки к встрече американская сторона сумела выявить ключевые расхождения между Москвой и Киевом, а также подготовила идеи по их преодолению. По его словам, недавние контакты "сузили разрывы" между позициями сторон, хотя окончательного урегулирования в Абу-Даби не ожидается. Администрация Трампа пытается демонстрировать то, о чем говорил президент США - Россия и Украина ближе к сделке, чем когда либо.

Центральных тем две. Первая - это территориальный спор и послевоенные гарантии безопасности. Украина добивается от Запада обязательств, которые не позволят повторения столкновения с Россией. США обсуждают механизм защиты Киева, сопоставимый по силе обязательств со статьями 4 и 5 Устава НАТО, хотя окончательная формула пока не определена.

Второй блок вопросов касается обеспечения будущего режима прекращения огня. Именно поэтому в ОАЭ находятся представители Генштабов России и Украины. В повестке также могут значиться прекращение ударов по энергетической и критической инфраструктуре, безопасность судоходства в Черном море и зерновой коридор. Эти вопросы больше всего интересуют Украину, которая в случае провала договоренностей по миру хотела бы выторговать хотя бы частичное перемирие по энергетике и портам.

Кроме того, еще есть гуманитарная тематика. Киев делает акцент на ускорении обменов пленными и возвращении людей домой. Умеров прямо заявлял, что рассчитывает на договоренности о следующих шагах по этой линии. В отличие от предыдущего блока вопросов, достичь прогресса здесь не трудно. И прошлый опыт напоминает об этом. В Стамбуле в 2022 и 2025 годах команды Мединского и Арахамия так и ни к чему не пришли по прекращению конфликта, но договорились об обмене пленными и телами погибших, что было успешно исполнено.

Наконец, обсуждаются экономические вопросы. Киев интересует восстановление своих заводов, электростанций и других объектов. Американская сторона говорит о "плане процветания", а Украина связывает послевоенное развитие с гарантиями безопасности и европейской перспективой.

Главный вопрос первого дня - готовы ли в целом стороны к миру или повторится опыт прошлых переговоров?

США считают, что готовы. Джаред Кушнер заявил, что Владимир Путин "готов к миру при определенных условиях", и подчеркнул, что американская сторона твердо в этом убеждена. При этом, по его словам, Москва задается аналогичным вопросом о готовности Украины и Европы к мирному урегулированию.

Рустем Умеров заявил, что Украина будет добиваться того, чтобы Европа была участницей дипломатического процесса. Он подчеркнул, что Киев ведет переговоры не только о прекращении войны, но и о будущей архитектуре безопасности континента.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, в свою очередь, сказал, что Европа не будет вести переговоры с Россией о новой архитектуре безопасности до завершения украинского конфликта. Он также подчеркнул, что такая тема не может обсуждаться без участия самой Европы. Это заявление показывает, что европейские столицы не готовы согласиться с форматом, в котором их интересы определяются без них. При этом такой посыл может осложнить достижение мира, потому что в понимании российской стороны вопросы территорий, режима прекращения огня и гарантий безопасности должны решаться синхронно.

Важное заявление сделал Стивен Уиткофф: по итогам предварительной встречи с Украиной, ЕС, НАТО, Германией, Францией, Великобританией и Италией он сообщил, что участники подтвердили приверженность сильной послевоенной архитектуре европейской безопасности. По его формулировке, НАТО должно остаться центральным элементом евроатлантической коллективной обороны, что может не устроить Россию, но устроит Европу.

Пока главный практический результат — восстановление самого переговорного процесса. Стороны перешли от паузы к предметному формату, согласовали повестку и обозначили конкретные направления: безопасность, деэскалация, гуманитарные меры и экономика. Дальше можно будет работать прицельной по ним. Сколько на это уйдет времени, сказать трудно. Вероятно, второй день в ОАЭ не даст окончательного результата, но как минимум наметит "домашние задания", которые каждая из сторон конфликта должна будет сделать к следующему раунду переговоров.

Независимо от итогов встречи 10-11 ноября, Стивен Уиткофф собирается сразу из ОАЭ лететь в Москву. В идеале он хотел бы передать консенсусный с точки зрения США вариант сделки Владимиру Путину и получить его ответ. В реальности наличие множества сложных и спорных вопросов с большой долей вероятности в лучшем случае продлевает дискуссию. При разногласиях по территориям, пониманию гарантий безопасности и будущей архитектуре европейского порядка хорошо, если участники сразу не хлопнут дверью, а договорится искать дальше формулу мира.