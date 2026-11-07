Спустя 9 месяцев: что изменилось в переговорах России и Украины в ОАЭ?

10-11 ноября в Абу-Даби пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины. Предыдущий раунд состоялся в феврале, до начала иранского конфликта, и за прошедшее время изменилось многое.

Российскую делегацию на новых переговорах в Абу-Даби возглавит помощник президента России Владимир Мединский. В переговорную команду также войдут заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба — начальник военной разведки Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

Украинскую сторону возглавит глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. В ее состав также войдут руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

США выступают в качестве посредника. Их будут представлять спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Основная интрига касается Европы. Формально она не является стороной переговоров в ОАЭ, и Россия отвергала возможность ее участия. При этом в одностороннем порядке советники по нацбезопасности "евротройки" (Британия, Франция и Германия) отправятся в ОАЭ. Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро дал понять, что Париж будет присутствовать в день переговоров в эмиратской столице.

Что главное в нынешних переговорах?

Во-первых, значим сам факт встречи. Слишком большой была пауза после предыдущей встречи США, России и Украины. В таком составе они встречались еще в январе-феврале 2026 года. Желание и готовность возобновить диалог говорит о многом: стороны как минимум видят смысл в дипломатии.

Почему такой огромный обрыв между встречами? Первая причина связана с США: с 28 февраля Администрация Трампа была занята войной с Ираном. На это наложилось попадание ОАЭ, как и других региональных государств, под удары иранских ракет и БПЛА. Когда наступило относительное затишье в Персидском заливе, в Штатах началась предвыборная кампания, и поначалу Дональд Трамп предпочитал искать способ разблокирования Ормузского пролива для снижения цен на нефть.

Затем летом Украина перешла к массовым ударам по городам и гражданских объектам России, включая НПЗ, склады и аэропорты. Владимир Зеленский начал верить в успех ВСУ и пытался навязать мир ультимативно, направив письмо с угрозами в Кремль. Россия ответила контрударами по украинской инфраструктуре и усилила защиту стратегических объектов. Только ближе к выборам в Конгресс, когда стало ясно, что разблокировать Ормузский пролив не получится, Дональд Трамп вернулся к украинской проблеме и стал давить на Киев, отключая ему Старлинк и покупая у России дизельное топливо.

Во-вторых, интересен состав делегаций. Россия усилила переговорную группу: в нее вошел замглавы МИД Сергей Рябков, курирующий американское направление, контроль над вооружениями и вопросы стратегической стабильности. Именно Рябков представлял предложения МИД РФ по гарантиям безопасности с НАТО и США в декабре 2021 года. "Решение направить столь высокопоставленный состав делегации может свидетельствовать о том, что Кремль придает переговорам большее значение, хотя о каком-либо изменении своей переговорной позиции он не заявлял", - пишет Politico.

К каким договоренностям стороны могут прийти, вопрос непростой. Но одно точно ясно: в отличие от предыдущих встреч, не только укреплен состав переговорщиков, но и расширена повестка дня. Это не просто технические переговоры, ведь руководство российской делегацией вернулась от Костюкова к Мединскому. Значит со стороны России есть план обсудить фундаментальные политические и военные условия окончания конфликта, а не только гуманитарные или технические аспекты.

Наличие адмирала Костюкова и генерала Жигарловского, а со стороны Украины Скибицкого и бывшего начальника ГШ ВСУ Андрея Гнатова указывает на военную составляющую переговоров, включающую обсуждение и очерчивание линии соприкосновения, деэскалацию и определение глубины отвода тяжелой техники и артиллерии.

В-третьих, претерпела изменения позиция Киева. Если пару месяцев назад поверивший в силу "дипстрайков" Зеленский говорил о "границах 1991 года" и угрожал превратить Крым в остров, то после охлаждения отношений с Трампом допустил уступку 25% территорий и возможность проведения выборов на Украине.

В-четвертых, важен настрой страны-посредника. Трамп и его команда настроены крайне уверенно и оптимистично. Президент США обещает "большую сделку" и по Украине, и по Европе в целом. Сейчас Киев и Москва больше нацелены на мирное соглашение, чем когда-либо, считает он. Госсекретарь Марко Рубио выразил надежду, что Абу-Даби позволит добиться существенного прогресса в урегулировании конфликта.

К чему придут стороны переговоров в следующие два дня, увидим. Но можно с уверенностью сказать, что нынешняя повестка, пожалуй, наиболее обширная. Трамп предлагает сторонам решить не только вопросы прекращения огня и территорий, но и наметить контуры будущей системы европейской безопасности, гарантий для России и Украины, а также найти формулу отмены наложенных на Россию санкций со стороны Европы.