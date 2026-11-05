Росатом: один шаг остался до запуска АЭС "Аккую"

До запуска первого энергоблока на первой в Турции атомной станции остается всего один шаг, сообщил глава Росатома. Запустить АЭС планируется в этом году.

Российская госкорпорация "Росатом" близка к тому, чтобы вскоре запустить энергоблок №1 на АЭС Аккую в Турции, поделился глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы в шаге от начала физпуска (блока №1 АЭС "Аккую"). Конечно же, это тоже стройка планетарного масштаба, за которой следит весь мир, как мы шаг за шагом приближаемся к запуску первой топливной кассеты. Все делаем, чтобы произошло в текущем году"

– Алексей Лихачев

Также глава Росатома сообщил о большом запросе на молодых специалистов для проектов корпорации в России и за рубежом. Ежегодно Росатому нужны сотни тысяч специалистов.

На прошлой неделе глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что запуск АЭС планируется провести в ближайшие недели.

Опыт "Аккую"

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о выгодах "Росатома", полученных за время строительства АЭС "Аккую" в Турции.

"На сегодняшний день "Росатом" является самой успешной атомной компанией в мире, строящий атомные электростанции за пределами своей страны. Более трех четвертей зарубежных проектов АЭС приходятся на "Росатом". "Аккую" будет крупной станцией на Ближнем Востоке, потенциально производя до 10% всей генерации электроэнергии в Турции. Это очень много, ведь Турция – это большая промышленная страна. Для "Росатома" важная успешность этого проекта, так как она простимулирует рост спроса на российские АЭС в других странах. Чем больше станций такого рода строятся с фирменными ректорами ВВЭР-1200 нового поколения, тем больше будет и опыта у "Росатома", и экономии на масштабах производства", - прежде всего сказал он.

"Из минусов проекта "Аккую" для "Росатома" можно указать лишь на схему возврата инвестиций. Станция строилась в кредит, который "Росатом" получил в российских банках, и деньги будут возвращаться в течение долгого времени из тарифов на электроэнергию, оплачиваемых турецкими потребителями. На это время необходимо, чтобы в отношениях России с Турцией не было никаких проблем и деньги стабильно возвращались в российские банки. В связи с этим атомные проекты имеют еще и политический аспект – АЭС "Аккую" становится манифестацией уверенности России и Турции в том, что экономическая кооперация будет продолжаться в течение десятилетий", - подчеркнул Станислав Митрахович.

"Помимо экономической модели эксплуатации АЭС "Аккую", предполагающей, что "Росатом" возвратит кредит и заработает на обслуживании станции в течение следующих десятилетий, есть еще и та выгода, что обеспечивается серийность производства реакторов ВВЭР-1200. Чем больше их делают в аналогичных проектах, тем это выгоднее корпорации", - добавил экономист.