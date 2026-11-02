Карачаево-Черкесия нарастила погрузку на железной дороге более чем на 15%

В текущем году объем погрузки на железной дороге в Карачаево-Черкесии составил 716 тыс т, что более чем на 15% превышает показатели прошлого года.

Объем погрузки на железной дороге в Карачаево-Черкесии за 10 месяцев 2026 года составил 716 тыс т, увеличившись на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Основная доля грузовой базы пришлась на цемент, отправка которого за десять месяцев достигла 590 тыс т с ростом на 17,5%. Отгрузка промышленного сырья и формовочных материалов составила 63,6 тыс т, показав увеличение на 16,2%. В октябре на станциях республики погрузили 98 тыс т, что на 48,4% больше аналогичного периода прошлого года.

По итогам января-сентября общая погрузка в регионе выросла на 11,6% и составила 618 тыс т. За этот период объем отправленного цемента превысил 500 тыс т (плюс 11,9%), что связано с работой предприятия "Кавказцемент" в Усть-Джегуте. Промышленного сырья за девять месяцев отгружено 58,8 тыс т с ростом в 3,7 раза к низкой базе прошлого года.

Основной разгон динамики пришелся на август и сентябрь. Если за январь-июль 2026 года рост составил 1,5% при объеме более 440 тыс т, то в сентябре погрузка достигла 95,5 тыс т, превысив результаты аналогичного месяца прошлого года на 69%.