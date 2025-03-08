Поставки подсолнечного масла из России в Ирак выросли в 72 раза

В этом году российский экспорт подсолнечного масла в Ирак резко вырос – в 72 раза по сравнению с прошлым годом.

В январе-сентябре 2026 года Россия значительно увеличила поставки подсолнечного масла в Ирак, следует из данных федерального центра "Агроэкспорт".

"Согласно оценкам экспертов, за 9 месяцев 2026 года Россия ввезла в Ирак свыше 14,6 тыс т подсолнечного масла на $19 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос в 72 раза в натуральном выражении и в 69 раз - в стоимостном"

– Агроэкспорт

При этом показатели 2026 года далеки от показателей 2022 года – тогда из России в Ирак за год поступило 59 тыс т масла на сумму почти $114 млн, передает ТАСС.