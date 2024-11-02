Какое растительное масло выбрать: подсолнечное, оливковое, кокосовое?

Растительное масло - один из продуктов потребительских корзин многих стран мира, в том числе и России. Без растительного масла не обойтись при приготовлении большинства блюд, в том числе и постных, что особенно актуально в эти дни. Чем полезно растительное масло, на каком лучше жарить и запекать - рассказываем в этом материале.

Что нужно знать о растительном масле?

Для сбалансированного рациона все ингредиенты будущих блюд должны быть качественными, в том числе и растительное масло. При выборе растительного масла в первую очередь нужно знать:

его точку дымления: температуру, при которой оно начинает гореть. В этот момент масло начинает разрушаться, образуя вредные соединения. Регулярное употребление такого масла увеличивает риск развития болезней сердца и рака.

способ обработки, который влияет на то, каким образом масло будет себя ”вести” во время готовки. Масло ”virgin” или ”extra virgin” было подвергнуто минимальной обработке без использования химикатов. Масло холодного отжима было извлечено без тепловой обработки, а значит сохранило питательные вещества и ферменты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оливковое масло

Оливковое масло - основа средиземноморской кухни. Его делают из сока оливок, который обладает многими полезными качествами, в том числе предотвращающими болезни сердца и развития диабета 2 типа. В оливковом масле мононенасыщенные жиры, более устойчивые к изменениям при термическом воздействии. Оливковое масло первого (холодного) отжима обладает антиоксидантными свойствами и насыщенно полифенолами, которые снижают уровень холестерина и помогают предотвратить образование тромбов.

Точка дымления рафинированного оливкового масла - 200-240 ℃, нерафинированного - 160-190 ℃.

Масло авокадо

Масло авокадо выжимают из плодов авокадо. Нередко по полезным свойствам его сравнивают с оливковым. В нём тоже мононенасыщенные жиры, улучшающие стабильность масла при высоких температурах. Считается, что масло авокадо поддерживает работоспособность сердечно-сосудистой системы. На масле авокадо можно жарить, тушить и запекать. У этого растительного масла слабый запах и вкус, поэтому в блюдах он почти не чувствуется.

Точка дымления рафинированного масла авокадо - 270 ℃, нерафинированного - 190-205 ℃.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рапсовое масло

В этом растительном масле наряду с мононенасыщенными жирами содержатся полиненасыщенные жиры с хорошим соотношением Омега-3 и и Омега-6. Из всех растительных масел в рапсовом больше всего полифенолов. Такое масло подходит для тушения, приготовления на гриле и запекания.

Точка дымления рафинированного рапсового масла - 204-246 ℃, нерафинированного - 204-230 ℃.

Кокосовое масло

На самом деле, кокосовое масло - это жир, который тает при комнатной температуре. У него особенный вкус и текстура, которая подходит не для всех блюд. Состоящее в основном из насыщенных жиров кокосовое масло более устойчиво к окислению, из-за которого продукт портиться, однако точка дымления у него довольно низкая, поэтому долго жарить на нём нельзя из-за выделения вредных веществ, в том числе канцерогенных и мутагенных полиароматических углеводов.

Точка дымления рафинированного кокосового масла - 232 ℃, нерафинированного - 171-175 ℃.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подсолнечное масло

Насыщенных жиров в подсолнечном масле мало, и в зависимости от условий производства в нём может быть много полиненасыщенных жиров, в частности, линолевой кислоты, или мононенасыщенных жиров - олеиновой кислоты. Более стабильным для готовки считается подсолнечное масло с олеиновой кислотой. Одним из недостатков подсолнечного масла считается выделение вредных альдегидов, которые считаются канцерогенами. Такое масло желательно выбирать для готовки на не самых высоких температурах.

Точка дымления рафинированного подсолнечного масла - 225-230 ℃, нерафинированного 107-160 ℃.