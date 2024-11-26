Восемь стран ОПЕК+ встретятся на днях – СМИ

За несколько дней до встречи мониторингового комитета ряд стран ОПЕК поговорят о компенсации недосокращенных объемов нефтедобычи. В обсуждении примут восемь государств, включая Россию.

В этот четверг, 3 апреля, восемь стран ОПЕК+ проведут встречу. Об этом рассказал источник в одной из делегаций.

Речь идет о странах, участвующих в договоренностях о добровольном сокращении нефтедобычи.

На предстоящей встрече стороны поговорят о компенсации недосокращенных объемов добычи, которые допустили ряд стран ОПЕК+, передает ТАСС.

Напомним, с начала прошлого года группа стран ОПЕК в целях балансировки рынка придерживалась добровольных сокращений нефтедобычи на 2,2 млн баррелей в сутки. В число этих государств вошли – Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Оман, Казахстан, Кувейт, Ирак и ОАЭ.