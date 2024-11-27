Вестник Кавказа

Иран будет председательствовать в ОПЕК в 2025 году

Иран будет председательствовать в ОПЕК в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава нефтяного ведомства Ирана Пакнежад стал председателем ОПЕК на будущий год. Иранский министр планирует развивать отношения с партнерами организации.

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад избран президентом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в 2025 году. Пакнежад принял должность от Марселя Абеке из Габона,  передают иранские СМИ. 

Выборы нового руководства ОПЕК состоялись в рамках заседания организации, которое прошло 10 декабря. 

Мохсен Пакнежад заявил, что планирует поддерживать единство организации, а также развивать сотрудничество с партнерами нефтяного альянса.

Отмечается, что Хейсам Аль-Гейс сохранил пост генсека организации и будет оставаться главой еще в течение трех лет.

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