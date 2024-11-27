Иран будет председательствовать в ОПЕК в 2025 году

Глава нефтяного ведомства Ирана Пакнежад стал председателем ОПЕК на будущий год. Иранский министр планирует развивать отношения с партнерами организации.
Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад избран президентом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в 2025 году. Пакнежад принял должность от Марселя Абеке из Габона, передают иранские СМИ.
Выборы нового руководства ОПЕК состоялись в рамках заседания организации, которое прошло 10 декабря.
Мохсен Пакнежад заявил, что планирует поддерживать единство организации, а также развивать сотрудничество с партнерами нефтяного альянса.
Отмечается, что Хейсам Аль-Гейс сохранил пост генсека организации и будет оставаться главой еще в течение трех лет.