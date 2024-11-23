Генсек ОПЕК останется на своем посту до лета 2028 года

В ОПЕК продлили полномочия аль-Гайса на посту генсека организации. Он будет занимать его еще минимум три года.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс продолжит занимать этот пост еще в течение по меньшей мере трех лет. Об этом сказано в коммюнике, опубликованном 10 декабря после встречи организации.

"Конференция продлила срок полномочий господина Хайсама аль-Гайса в качестве генерального секретаря ОПЕК еще на три года, начиная с 1 августа 2025 года"

– ОПЕК

Организация также выразила благодарность действующему генсеку за выдающиеся достижения, сделанные им за последние несколько лет, а также за компетентных сотрудников секретариата.