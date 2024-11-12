Вестник Кавказа

В Азербайджане появится первая горизонтальная нефтяная скважина на суше

В Азербайджане появится первая горизонтальная нефтяная скважина на суше
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На территории Азербайджана планируется пробурить первую горизонтальную скважину. Работы будут проводиться в Сальянском районе, объявлен тендер.

Компания GL Group в Азербайджане объявила о планах пробурить первую в истории страны горизонтальную скважину на суше.

Скважина будет создана на глубине 4 400 м, планируемая протяженность горизонтального участка - 400 м. Именно на таком уровне располагаются глубокие нефтяные пласты.

"Этот проект является частью более масштабной инициативы, включающей бурение трех новых сложных глубоких скважин на месторождениях Курсанги и Гарабаглы в Сальянском районе, что ознаменует собой окончание 14-летнего перерыва в бурении на этих месторождениях"

– компания

В GL Group уточнили, что тендер на предоставление буровых услуг уже объявлен.

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