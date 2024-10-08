Вестник Кавказа

Азербайджан снизит нефтедобычу в 2024 году

Азербайджан снизит нефтедобычу в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Азербайджана ожидают снижение добычи нефти в 2024 году. В прошлом году в стране было добыто более 30,1 млн т нефти.

Руководитель азербайджанского министерства экономики Микаил Джаббаров спрогнозировал снижение нефтедобычи в Азербайджане в 2024 году на 3,3%.

Он отметил, что объем добычи в стране в текущем году может составить 29,2 млн т. Министр напомнил, что в 2023 году было добыто более 30,1 млн т нефти.

"Таким образом, в 2024 году показатель может снизится на 3,3%"

- Микаил Джаббаров

Глава ведомства напомнил, что пик нефтедобычи в Азербайджане был достигнут в 2010 году, когда объем составил почти 51 млн т. Потом уровень добычи в республике снижался.

"В 2014 году добыча нефти в Азербайджане составила 42,1 млн тонн, в 2018 году - 38,8 млн тонн, в 2021 году - 31,6 млн тонн"

- министр экономики

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