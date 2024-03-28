Вестник Кавказа

ОПЕК+ не будет повышать нефтедобычу в 2024 году

ОПЕК+ не будет повышать нефтедобычу в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия, Саудовская Аравия и еще шесть государств ОПЕК+ сохранят до 2025 года добычу нефти ниже суммарной квоты на 2,2 млн баррелей в сутки.

Согласно данным на официальном сайте ОПЕК, страны-участницы формата ОПЕК+ договорились не начинать планировавшееся ранее увеличение нефтедобычи до начала 2025 года.

Напомним, летнее постановление ОПЕК+ гласило, что те страны, которые добровольно добывают на 2,2 млн баррелей нефти в сутки ниже их суммарной квоты, с октября начнут постепенно увеличивать производство нефти до уровня квот.

Однако в начале осени эти же государства согласились, что из-за ситуации на мировом нефтяном рынке это повышение пока нежелательно, и решили начать процесс повышения нефтяного производства до уровня квот в начале декабря.

Теперь же, поскольку ситуация почти не изменилась, Россия, Саудовская Аравия и другие добровольно снизившие добычу государства отказались от идеи в целом поднять свою добычу до квот в 2024 году.

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