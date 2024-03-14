Вестник Кавказа

ОПЕК+ готовится к наращиванию нефтедобычи

ОПЕК+ готовится к наращиванию нефтедобычи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Через несколько месяцев ОПЕК+ приступит к увеличению нефтедобычи. Ранее сообщалось, что они планируют это сделать в октябре.

ОПЕК+ в декабре нынешнего года собирается начать увеличивать нефтедобычу. Об этом сообщили источники в организации.

По данным Reuters, наращивание добычи объясняется тем, что небольшое количество стран постепенно начинает отказываться от добровольного сокращения.

"ОПЕК+ намерена приступить к увеличению нефтедобычи в декабре, так как его влияние будет незначительным, если в сентябре и далее будет реализован план некоторых членов по более значительным сокращениям для компенсации чрезмерной добычи"

– агентство Reuters

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ склоняются к тому, чтобы приступить к увеличению добычи в октябре.

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