Вестник Кавказа

Члены ОПЕК+ договорились по нефти на 2025 год

Члены ОПЕК+ договорились по нефти на 2025 год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Официальная нефтедобыча стран-членов ОПЕК+ в следующем году не превысит 40 млн баррелей в сутки. При этом добровольные ограничения будут постепенно отменены и производство нефти в таких странах, как Россия и Саудовская Аравия, поднимется до разрешенных квот.

Государства-участники нефтяной макроструктуры ОПЕК+ договорились сегодня сохранить на весь 2025 год текущий уровень сокращения нефтедобычи, за исключением ОАЭ – Эмираты получили право повысить производство "черного золота" на 0,3 млн баррелей в сутки.

Таким образом, все страны ОПЕК+ в 2025 году будут суммарно производить не более 40 млн баррелей нефти в сутки.

Также государства-производители нефти договорились отложить дедлайн экспертных оценок возможностей добычи до последних чисел ноября следующего года вместе текущего июня – по их результатам будут вестись переговоры о квотах ОПЕК+ для 2026 года.

В правительстве России уточнили, что помимо роста квоты ОАЭ постановлено постепенно снять добровольные ограничения производства нефти стран-членов ОПЕК+. Наращивание нефтедобычи до разрешенных соглашением квот начнется с октября этого года.

"Участники ОПЕК+ приняли решение продлить действующие в 2024 году целевые уровни по добыче нефти на весь 2025 год. При этом принято решение о частичном поэтапном восстановлении добровольных сокращений добычи начиная с октября 2024 года"

– правительство РФ

Встреча ОПЕК+ состоялась в Эр-Рияде, Россию на переговорах традиционно представлял заместитель председателя правительства Александр Новак.

 

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