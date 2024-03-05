Вестник Кавказа

ОПЕК+ не будет менять объем нефтедобычи

ОПЕК+ не будет менять объем нефтедобычи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Страны ОПЕК+ не поменяют объем добычи нефти в связи с рекомендациями мониторингового комитета организации.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ или JMMC вынес предписание, по которому страны-участницы организации оставят на прежнем уровне объемы нефтедобычи. Информация об этом была опубликован на странице объединения по итогам заседания представителей ОПЕК+, которое прошло в онлайн формате. 

"JMMC рассмотрел данные по добыче нефти за январь и февраль 2024 года и отметил высокое соответствие Декларации о сотрудничестве для стран-участниц ОПЕК и не-ОПЕК"

– JMMC 

Отмечается, что следующее совещание комитета должно состояться в начале июня. 

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