ОПЕК+ не будет менять объем нефтедобычи

Страны ОПЕК+ не поменяют объем добычи нефти в связи с рекомендациями мониторингового комитета организации.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ или JMMC вынес предписание, по которому страны-участницы организации оставят на прежнем уровне объемы нефтедобычи. Информация об этом была опубликован на странице объединения по итогам заседания представителей ОПЕК+, которое прошло в онлайн формате.

"JMMC рассмотрел данные по добыче нефти за январь и февраль 2024 года и отметил высокое соответствие Декларации о сотрудничестве для стран-участниц ОПЕК и не-ОПЕК"

– JMMC

Отмечается, что следующее совещание комитета должно состояться в начале июня.