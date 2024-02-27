Казахстан не поменяет прогноз по добыче нефти из-за договора ОПЕК+

Власти Казахстана не планируют менять прогноз по нефтедобычи в этом году, так как республика обязалась выполнить условие ОПЕК+ по сокращению добычи топлива.

Прогноз по добыче нефти в Казахстане не претерпит изменения из-за договора с ОПЕК+. Такое заявление сделал глава министерства энергетики страны Алмасадам Саткалиев.

Он отметил, что в случае необходимости, республика готова компенсировать количество через время.

"Прогноз меняться не будет. Добровольные обязательства (в рамках ОПЕК+) будут действовать в течение первого и второго кварталов, по итогам которых мы будем смотреть за конъюнктурой цен на рынках нефти, за складывающимся спросом баланса и потребления. В целом мы имеем возможность при необходимости компенсировать эти объемы в последующий период"

- Алмасадам Саткалиев

Ранее министерство энергетики республики уточнило, что прогноз предполагает добычу нефти на уровне 90,3 млн тонн.

В этом месяце ряд стран ОПЕК+ обязались продлить на второй квартал этого года меры по сокращению добычи нефти.

Казахстан также решил добровольно сократить добычу топлива на 82 тыс баррелей в сутки.

Таким образом, республика будет получать до 1,4 млрд баррелей в сутки до конца второго квартала этого года.