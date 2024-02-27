ОПЕК+ не пустит на рынок еще 200 млн баррелей нефти

Ряд стран ОПЕК+ приняли решение о дальнейшем добровольном сокращении нефтедобычи. Во втором квартале 2024 года суммарно нефтедобыча будет сокращена на 200 млн баррелей - около 2 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ решили продлить ограничение на добычу и экспорт нефти на второй квартал текущего года, таким образом добровольное снижение добычи продлится до конца июня.

О продлении сокращения нефтедобычи заявили крупные игроки: Саудовская Аравия - на нее приходится 50% обещанного сокращения, 1 млн баррелей в сутки, Россия - 471 тыс б/с. Также ограничение будет действовать в следующих странах: ОАЭ - сокращение на 163 тыс б/с; Кувейт - 135 тыс б/с; Оман - 45 тыс б/с; Ирак - свыше 200 тыс б/с; Казахстан - 82 тыс б/с; Алжир - 51 тыс б/с.

Всего добыча будет сокращена странами ОПЕК+ более чем на 2 млн б/С. Нефтяной рынок в совокупности недополучит 200 млн баррелей нефти за квартал.

Как сокращение повлияет на рынок?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что пока неясны подробности озвученного сокращения нефтедобычи – уменьшатся ли объемы производства участников сделки с ОПЕК фактически или только формально.

"В пресс-релизе Александра Новака на сайте правительства указано, что речь о дополнительно сокращении к уже имеющимся. Если Россия на начало 2024 года добывала примерно 9,5 млн баррелей в сутки, то во втором квартале будет добывать около 9 млн баррелей в сутки. С другой стороны, в заявлениях прочих участников сделки с ОПЕК фактически указывается на то, насколько они в прошлом году сократились добровольно, и сообщается, что то же самое будет во втором и третьем квартале – по сути это значит, что у них добыча не изменится. То есть, конечно, действия всех стран согласованы, но по формулировкам неясно, сократится ли общая добыча еще или останется на нынешнем уровне", - пояснил он.

Более вероятен первый вариант, и он значительно повлияет на мировой рынок нефти. "Это значимое для мирового рынка сокращение, призванное подтолкнуть цены на нефть вверх и не давать им снижаться. Связано оно с тем, что на протяжении 2024 года ряд стран, не входящих в ОПЕК+, планирует увеличить объем добычи. Это прежде всего Гайана, там уже известно о наращивании производства на примерно 200 тыс баррелей в сутки – там запускается в эксплуатацию судно, которое на шельфе будет само добывать нефть. Бразилия, видимо, увеличит добычу на 200-300 тыс баррелей в сутки. Может быть, поднимется производство в США. Чтобы компенсировать это увеличение и не допустить снижения цен ОПЕК+ принимает решение о сокращении объемов добычи", - обратил внимание Игорь Юшков.

Экономист подчеркнул, что сокращение нефтедобычи в России уже не связано с закрытием западных рынков для российской нефти. "Россия сокращает производство нефти не потому, что нам некуда нефть девать, или у нас проблемы с оборудованием на месторождениях, или нет танкеров, чтобы перевезти нефть – в этом плане санкции не сказались. Но Россия хочет более высокие цены. Аналогично, и другие участники тоже хотят более высокие цены: та же Саудовская Аравия, по неофициальным данным, верстает бюджет, исходя из $85-86 за баррель нефти, а в январе-феврале цены были около $80 за баррель. Россия, кстати, в бюджетные показатели укладывается, так как у нас бюджет сверстан, исходя из $71,3 за баррель, пусть и с дефицитом в 1%. Если цены будут выше нынешних $71, то у России уменьшится дефицит бюджета", - сообщил он.

"Также сокращение производства нефти и экспорта уменьшает ажиотаж вокруг танкеров, следовательно, снижается стоимость перевозки. Россия таким образом еще и повышает рентабельность экспорта своей нефти. Понятно, что слишком сильно сокращать объем добычи нельзя, потому что это уже будет означать уступку своей доли рынка конкурентам – США и другим производителям нефти вне ОПЕК+. Поэтому в текущих документах и прописано, что как только цены пойдут вверх, вполне возможно, ОПЕК+ увеличит свою добычу. То есть мы отыграем обратно нынешнее снижение", - заключил Игорь Юшков.