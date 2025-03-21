Вестник Кавказа

В Армении судят бывшего начальника Генштаба армии

В Армении судят бывшего начальника Генштаба армии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд в Армении начал рассматривать уголовное дело в отношении бывших армейский начальников, причастных к импорту вооружений.

Бывший начальник Генштаба Армении Мовсес Акопян оказался на скамье подсудимых по обвинению в служебной халатности, сообщают СМИ. 

Согласно материалам уголовного дела, 9 лет назад Акопян руководил закупками военной техники у РФ. Вооруженные силы Армении закупили военную технику на сумму более $100 млн, однако в дальнейшем выяснилось, что вооружение не соответствует эксплуатационным требованиям. 

По уголовному делу обвиняемым также проходит генерал-майор Армен Арутюнян, который тогда руководил ракетными войсками и артиллерией армии республики.

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