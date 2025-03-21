Вестник Кавказа

Армянские военные снова стреляют по Азербайджану

Министерство обороны Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Практически всю минувшую ночь армянские военные обстреливали позиции азербайджанской армии на границе из стрелкового оружия.

Подразделения вооруженных сил Армении не прекращают обстрелы позиций армии Азербайджана – с небольшими перерывами они продолжались всю минувшую ночь, сообщили в министерстве обороны страны.

"С 17:00 31 марта по 04:45 1 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Заркенд, Зод, Ашагы Шорджа, Юхары Шорджа, Истису, Ханазах и Хазнавар Басаркечарского и Горусского районов, подвергли прерывистому обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской Армии"

- Минобороны Азербайджана

Напомним, армянская военщина периодически пытается провоцировать азербайджанских военных – так, очередной обстрел со стороны вооруженных сил Армении произошел 19 марта, когда их атаке подверглись позиции азербайджанской армии. Огонь велся с 19:00 по 19:10 по местному времени (18:00 по 18:10 по мск) с армянских позиций в направлении населенного пункта Арпа Кешишкендского района.

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