Вестник Кавказа

Армянские военные сменили тактику провокаций

Армянские военные сменили тактику провокаций
© Фото: министерство обороны Азербайджана
Вооруженные силы Армении вновь прибегли к провокациям на границе с Азербайджаном – минувшей ночью и сегодня утром они трижды пытались запустить над позициями азербайджанских войск БПЛА, однако сделать это им не удалось.

Вооруженные силы Армении прибегли к новой тактике провокаций: накануне вечером и сегодня утром армянские дроноводы попытались провести воздушную разведку азербайджанских позиций: они трижды поднимали в воздух БПЛА напротив позиций в направлении населенного пункта Герензур, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Благодаря бдительности подразделений азербайджанской армии попытки Армении совершить провокации были пресечены"

- Минобороны Азербайджана

Получив достойный отпор, армянские военные не успокоились, и, оставив попытки запустить дроны, с Горисского, Басаркечярского и Чямбярякского направлений они несколько раз с перерывами обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, передает АЗЕРТАДЖ.

Напомним, ранее секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя слова главы МИД Армении Арарата Мирзояна, отметил, что руководство Армении предпочитает идти путем манипуляций, чтобы представить Азербайджан как страну, не стремящуюся к миру, вместо того, чтобы устранить проблемы, которые не позволяют подписать мирный договор. Он напомнил, что именно Ереван инициировал агрессивную войну против Азербайджана, именно Армения провела этническую чистку всех азербайджанцев на своей территории и на азербайджанских землях, которые были оккупированы ей на протяжении почти 30 лет.

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