Баку призвал Ереван не тормозить подписание мирного договора

Армении стоит сконцентрироваться на устранении препятствий, которые мешают подписанию мирного договора с Азербайджаном, а не на антиазербайджанских манипуляциях, заявили в Баку.

Руководство Армении предпочитает идти путем манипуляций, чтобы представить Азербайджан как страну, не стремящуюся к миру, вместо того, чтобы устранить проблемы, которые не позволяют подписать мирный договор, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя слова главы МИД Армении Арарата Мирзоян.

Представитель МИД АР напомнил, что именно Ереван инициировал агрессивную войну против Азербайджана, именно Армения провела этническую чистку всех азербайджанцев на своей территории и на азербайджанских землях, которые были оккупированы ей на протяжении почти 30 лет.

Гаджизаде подчеркнул, что Азербайджан никогда не реализовал оккупационную политику против Армении. Он добавил, что Баку не испытывал заинтересованности в создании ситуации, из-за которой регион превратился бы в зону конфронтации.

Пресс-секретарь МИД АР обратил внимание на то, что Азербайджан не намерен игнорировать продолжающиеся притязания Армении, прописанные в ее Конституции, на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, а также предпринимаемые ей попытки сохранить рудименты завершившегося конфликта в виде Минской группы и других структур ОБСЕ.

"Мы вновь подчеркиваем: подписание соглашения станет возможным, как только Армения устранит существующие препятствия"

– Айхан Гаджизаде

Подход Армении к мирному договору

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, стоит ожидать, что Армения в ближайшее время развернет новую антиазербайджанскую кампанию. "Теперь армянские власти будут едва ли не ежедневно предлагать Баку немедленно подписать мирный договор (как раньше Никол Пашинян предлагал подписать 15 пунктов договора из 17), намеренно игнорируя азербайджанские условия о ликвидации Минской группы ОБСЕ и внесении поправок в Конституцию Армении. Цель – создать видимость настроя Еревана на мир, необходимую для маскировки его роли в Карабахской войне и послевоенных процессах", - прежде всего сказал он.

"Армения была страной-агрессором и оккупантом территорий Азербайджана. Радикальные националисты в армянском руководстве организовали этнические чистки против азербайджанцев. Азербайджанские города и села, мечети и кладбища за годы оккупации были осквернены захватчиками и стерты с лица земли. Армения проиграла Карабахскую войну и капитулировала. После войны республика поддерживала незаконный сепаратистский режим в Ханкенди и всячески тормозила урегулирование. Ереван по сей день не избавился от реваншистских настроений и тюркофобии и не признает совершение армянскими войсками военных преступлений против Азербайджана. Все эти факты о до-пашиняновской и пашиняновской Армении крайне неудобны армянским властям, и они ищут любые способы изобразить себя миротворцами в надежде хотя бы условно сбалансировать злодейства своих предшественников и собственные", - сообщил Андрей Петров.

"Реакция Еревана на условие ликвидации Минской группы ОБСЕ показывает, что в действительности у властей Армении нет намерений подписывать мирный договор с Азербайджаном. Армении ничего не стоит согласиться с тем, что сначала МГ ОБСЕ отправляется в прошлое, а затем подписываются документы о мире – однако руководство республики настаивает, чтобы все было сделано наоборот: сначала мирный договор, потом упразднение организации. Это простейший дипломатический трюк для того, чтобы заблокировать мирное урегулирование, то есть поступить в том же духе, в каком вела себя Армения при Николе Пашиняне и во время Карабахской войны, и после нее. Ереван не рассматривает мир с Баку как нечто срочно и жизненное необходимое Армении – он видит в урегулировании инструмент для взаимодействия с другими государствами", - уверен старший аналитик "Вестника Кавказа".

"В первую очередь речь о контактах с США. Дональд Трамп заявил себя миротворцем, при этом у него не лучшие связи с армянской диаспорой, поддерживавшей на выборах Камалу Харрис, и крайне негативное мнение об администрации Джозефа Байдена, в последние дни своей работы подписавшей договор о стратегическом сотрудничестве с Арменией. В то же время руководство Азербайджана перед выборами поддерживало кандидатуру Трампа, отмечая традицию конструктивных отношений Баку и Вашингтона при республиканцах; первый визит представителя новой администрации на Южный Кавказ был именно в Баку – неделю назад туда из Москвы прилетал Стив Уиткофф. Чтобы как-то отвоевать утраченные позиции в американской политике, Ереван и принял последнюю азербайджанскую версию мирного договора, а теперь заявляет о собственном миротворчестве. Все та же тактика "ври и надейся, что никто не станет проверять"", - подчеркнул он.

"Также это может быть попытка отыграть позиции и в российской политике на Южном Кавказе. В течение марта в армянских СМИ появлялись сообщения о распоряжении Никола Пашиняна восстановить прежние регулярные контакты с российскими госорганами – сигналы о переосмыслении Ереваном перспективы геополитического переезда на Запад. Армения требует от Запада слишком многого, а Запад готов предложить ей слишком мало, чтобы сделка по продаже армянской лояльности Евросоюзу состоялась (а сделка с Вашингтоном, как сказано выше, и вовсе провалилась), поэтому для выживания ей нужно сдать назад и вновь сблизиться с Россией. Для этого логично в том числе выполнить российские требования по армяно-азербайджанскому урегулированию, и прежде всего согласовать мирный договор. Теперь не только администрации Трампа, но и Кремлю правительство Пашиняна может заявить о настрое на мир", - продолжил Андрей Петров.

"Тем не менее, поскольку логичность и справедливость условия Азербайджана очевидна, антиазербайджанская кампания вновь найдет поддержку только у и так настроенных против Баку политических кругов, а неангажированные игроки сразу же увидят фальшь заявлений Еревана о стремлении к миру. Если Армения так хочет мира, почему она до сих пор отрицает наличие очевидных территориальных претензий на азербайджанский Карабах в своей Конституции? Почему не хочет хотя бы упразднить Минскую группу ОБСЕ? Ответ понятен: у Еревана есть цель выглядеть миротворцем, но нет цели собственно быть миротворцем", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".