Мирный договор Еревана и Баку объединил Россию и Запад

Согласование мирного договора Азербайджана и Армении получило позитивные оценки во всех мировых центрах силы – его приветствовали и Россия, и США, и Китай, и ООН, и НАТО. Даже противники стабильности на Южном Кавказе на словах поддержали это событие, что говорит о его значимости в армяно-азербайджанском урегулировании.

Одним из важнейших событий начала 2025 года стало согласование властями Азербайджана и Армении текста мирного договора, достигнутое на прошлой неделе. Переговоры по документу велись в течение трех лет, начиная с предложенных Баку весной 2022 года пяти базовых принципов, за это время подход к мирному договору был несколько раз пересмотрен и за его пределы были выведены вопросы, подлежащие решению после установления дипломатических отношений. Пока что проект мирного договора не опубликован, однако известно, что он создает прочную юридическую основу для выстраивания нормальных, здоровых контактов между двумя государствами.

Де-факто еще осенью прошлого года стороны могли бы объявить о согласовании документа, поскольку последние два пункта – о неразмещении сил третьих стран на границе и взаимном отзыве исков в международных судах – не представляли никакой сложности, однако Ереван предпочел потянуть время в ожидании исхода политической борьбы в США. В итоге только теперь, после того как стало ясно, что администрация Дональда Трампа не намерена тратиться на оплату лояльности Армении, а у Евросоюза на это не остается денег из-за приоритетности поддержки Украины, правительство Никола Пашиняна ощутило необходимость окончательно договориться с Азербайджаном о мире.

Таким образом, позитивным фактором в армяно-азербайджанском урегулировании в очередной раз стало невмешательство в него внешних сил: как только Ереван понял, что остался с Баку наедине, его руководство немедленно прекратило играть в затягивание переговоров и согласилось на все предложения азербайджанской стороны. По этой причине важнейшим дипломатическим решением в контактах Азербайджана и Армении после Карабахской войны и ликвидации сепаратистского очага в Ханкенди был отказ от формата переговоров через посредников – именно это стимулировало армянские власти радикально пересмотреть их внешнеполитические концепции и прийти к пониманию, что мир с Азербайджаном является первостепенным национальным интересом Армении.

Мировые реакции на мирный договор

Факт согласования мирного договора приветствовали все вовлеченные в политику Южного Кавказа игроки. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Николом Пашиняном (знаменательно, что чувствующий падение западной поддержки Пашинян в первую очередь позвонил именно в Кремль) подчеркнул, что Россия "всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития" на Южном Кавказе, и заверил, что Москва окажет сторонам любое содействие в достижении этих целей.

Американский Госдепартамент назвал согласование мирного договора Баку и Еревана "шансом для обеих стран оставить позади многолетнюю конфронтацию", что соответствует видению президента Дональда Трампа о "более мирном мире". В подтверждение американской поддержки мирного процесса советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц позвонил помощнику президента Ильхама Алиева Хикмету Гаджиеву, оценив завершение проекта документа как "большой шаг вперед" к тому, чтобы сделать Южный Кавказ "более безопасным и процветающим".

Россия всегда выступала за стабилизацию мира между своими союзниками, а администрации Трампа более интересны связи с Азербайджаном, изначально поддерживавшим республиканского кандидата на президентских выборах, чем с понадеявшейся на победу демократов Арменией – но и проармянские политики одобрили законченный мирный договор. Один из главных противников стабилизации Южного Кавказа, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приветствует это событие и ожидает, что подписание соглашения "откроет путь к устойчивому миру" в регионе. Не всегда выдерживающая баланс глава МИД Германии Анналена Бербок увидела в согласовании документа "смелые уступки" Армении, сделанные ради "последнего шага на пути к миру" и призвала стороны подписать договор.

Поддержали завершение разработки проекта мирного договора Баку и Еревана даже в НАТО, где заявили, что "с нетерпением ждут подписания и ратификации" документа, являющегося "значительным шагом вперед в процессе нормализации и благом для региональной безопасности". Одновременно поддержку продвижению армяно-азербайджанского урегулирования высказали и в ОДКБ, где высказали аналогичную надежду на скорейшее подписание документа в ожидании, что это "проложит надежный путь к миру и стабильности на Южном Кавказе".

Также поздравили Баку и Ереваном с согласованием мирного договора их соседи – Иран, Грузия, Казахстан – и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, заявившего о "воодушевлении прогрессом" в урегулировании и "решительной поддержке усилий" по нормализации контактов Азербайджана и Армении ради долгосрочного мира на Южном Кавказе. Единодушие реакций самых разных сторон, в том числе находящихся в конфронтации друг с другом и даже противостоящих стабилизации региона продемонстрировало значимость достигнутого Баку и Ереваном дипломатического результата. Мирный договор между Азербайджаном и Арменией должен быть заключен обязательно, и это объединяющая всех игроков на Южном Кавказе точка зрения.

Значение мирного договора

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о фундаментальной роли мирного договора между Азербайджаном и Арменией в будущей истории Южного Кавказа. "Это ключевой документ, который будет положен в основу мирного урегулирования и дальнейшего развития всего региона", - прежде всего сказал он.

"Мирный договор является политической фиксацией итогов Карабахской войны и антитеррористических мероприятий 2023 года, ознаменовавших восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Достигнутые Азербайджаном военные результаты теперь будут зафиксированы политически – все пункты предложенного Баку мирного договора согласованы, невзирая на упорное сопротивление Армении. Очередным большим успехом Баку стало то, что настойчивой работой ему удалось добиться официального согласия армянской стороны по всем пунктам мирного договора", - сообщил Игорь Коротченко.

"Безусловно, это триумф дипломатии президента Азербайджана Ильхама Алиева. Сначала мы увидели военные триумфы, а теперь и политико-дипломатический триумф азербайджанского президента. Важно еще отметить, что параллельно запущенный процесс делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, опять же, организован по инициативе и благодаря настойчивой политике Азербайджана. Остается лишь добиться внесения изменений в Конституцию Армении, чтобы в ней не было претензий на земли Азербайджана, и документ можно будет подписать", - отметил политический аналитик.

"В целом уже сейчас можно говорить, что это выдающееся событие международного масштаба, закладывающее фундамент дальнейшего мирного развития региона Южного Кавказа. В России на официальном уровне приветствовали выход на подписание мирного договора и согласование его основных пунктов, это подтвердили и на Смоленской площади, и в Кремле. Российское экспертное сообщество, все эти годы занимавшейся проблематикой армяно-азербайджанского урегулирования, дало свои экспертные оценки и тоже приветствовало это событие, которое действительно будет стратегическим, поворотным моментом первой половины нынешнего века", - подчеркнул Игорь Коротченко.

Перспективы Южного Кавказа

При этом главный редактор "Национальной обороны" обратил внимание, что приветствия Парижа, Берлина и НАТО вовсе не означают смену их вектора политики на Южном Кавказе. "Они были обязаны поддержать согласование мирного договора, ведь больше им ничего не оставалось – это попытки вскочить на подножку уходящего вагонного состава, который едет к стабильному миру между Баку и Ереваном. Однако расслабляться нельзя: Франция по-прежнему накачивает Армению оружием. Сегодня появились данные, что якобы некие виды американского оружия могут быть переброшены из Германии в Армению. Евроструктуры все так же занимают оголтелую антиазербайджанскую позицию. Проиграв какую-то часть большой геополитической игры, Запад постарается отыграться", - предупредил он.

"Как абсолютно правильно сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, надо рассчитывать на собственные силы и всегда отстаивать национальные интересы страны. Я думаю, что Азербайджан понимает, что есть влиятельные силы на Западе, которые не рады мирному процессу и тому, что Баку выиграл такой важный раунд дипломатического урегулирования – несмотря на то, что они изображают улыбки и пытаются хлопать в ладоши. Все сложно в нынешнем турбулентном мире. Многие процессы признаются именно в силу того, что есть политическая воля их реализовать теми лидерами и государствами, которые на это способны", - указал политический аналитик.

"Евроструктуры и Франция остаются геополитическими противниками Азербайджана и рассчитывают на то, что их негативная работа в регионе даст им какой-то результат. Все страны Южного Кавказа кроме, может быть, Армении, где все так же работает наблюдательная, разведывательно-подрывная миссия ЕС, одинаково заинтересованы в том, чтобы в регионе не появилось внерегиональных игроков. Работа в этом направлении, безусловно, будет продолжена", - заключил Игорь Коротченко.