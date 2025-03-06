Армения готова обсудить сроки и место подписания мирного договора с Азербайджаном

МИД Армении выпустил сообщение в связи с окончанием переговоров по мирному договору с Азербайджаном. Ереван готов начать обсуждение с Баку времени и места его подписания.

МИД Армении проинформировал МИД Азербайджана о принятии Ереваном предложений Баку по двум несогласованным статьям проекта мирного договора. Сообщение опубликовано на официальной сайте армянского ведомства.

В нем также подтвердили окончание переговоров по мирному договору.

"Министерство иностранных дел Республики Армения подтверждает факт согласования проекта "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой", а также завершения переговоров по согласованию этого проекта"

- МИД Армении

Отмечается, что Ереван готов начать обсуждать с Баку место и время подписания проекта мирного договора.