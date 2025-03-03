Азербайджан и Армения согласовали текст мирного договора

Баку и Ереван окончательно согласовали текст мирного договора – Армения приняла предложения Азербайджана по двум пунктам, которые ранее оставались несогласованными.

Переговоры по согласованию текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией окончены, сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в кулуарах XII Глобального Бакинского форума.

Министр пояснил, что армянская сторона приняла предложения азербайджанской по двум пунктам документа, которые до последнего времени оставались не согласованными.

"На следующем этапе ожидания Баку таковы – Армения должна внести поправки в свою конституцию, в которой все еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану"

– Джейхун Байрамов

Шаг к миру на Южном Кавказе

Доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" приветствовал долгожданное согласование всего текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

"Заявление, сделанное Джейхуном Байрамовым, свидетельствует о том, что Азербайджан принял для себе решение вывести переговоры на новый уровень и приблизить момент подписания мирного соглашения, за чем последует установление дипломатических отношений между двумя странами, открытие границ, начало торговли и так далее", - прежде всего сказал он.

"Это, конечно, дипломатически и политически исключительно важный шаг. В нем проявилась воля элит Азербайджана установить четкую перспективу подписания мирного договора", - подчеркнул член Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Следующий этап урегулирования – конституционный референдум в Армении с исключением из Основного закона республики претензий на азербайджанские земли. "В Армении уже запущена эта работа. Наряду с электоральным циклом, я имею в виду парламентские выборы, подготовка к референдуму по Конституции идет своим чередом. Будет ли сейчас эта подготовка ускорена, неясно", - отметил Станислав Ткаченко.

"В принципе, в перспективе одного года эти вопросы должны решиться — и референдум, и парламентские выборы в Армении. Все понимают, какие конкретно изменения в Конституцию придется внести, и для того, чтобы сберечь свое лицо, армянские власти не будут с этим торопиться, а проведут все по своим обычным циклам принятия решений", - ожидает эксперт.