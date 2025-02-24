Грузия предложила Азербайджану помощь в стабилизации Южного Кавказа

Тбилиси будет и далее вносить вклад в обеспечение мира на Южном Кавказе, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в ходе встречи со спикером Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Грузинская сторона стремится к поддержанию мира и стабильности на Южном Кавказе и готова и в дальнейшем участвовать в этом процессе, рассказал президент Грузии Михаил Кавелашвили на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Встреча с азербайджанской делегацией прошла во Дворце Орбелиани. Ее участники обсудили исторически прочные дружественные отношения между странами, а также ключевые направления стратегического партнерства. Стороны обратили особое внимание на значение, которое имеет успешное сотрудничество Баку и Тбилиси в различных форматах, как на мировом, так и на региональном уровне.

"В ходе беседы также были затронуты текущие события в регионе Южного Кавказа. Михаил Кавелашвили заявил, что Грузия поддерживает мир и стабильность на Южном Кавказе и готова продолжать вносить свой вклад в этот процесс"

– администрация президента Грузии

В повестку встречи вошли также вопросы трехстороннего сотрудничества между Тбилиси, Баку и Анкарой.

Стоит отметить, что в понедельник Сахиба Гафарова и спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заключили меморандум о взаимопонимании между законодательными органами обеих стран.