Вестник Кавказа

Парламенты Азербайджана и Грузии подписали меморандум о сотрудничестве

Парламенты Азербайджана и Грузии подписали меморандум о сотрудничестве
© Фото: парламент Азербайджана
Меморандум о сотрудничестве был заключен сегодня между законодательными органами Азербайджана и Грузии. Церемония состоялась в ходе официального визита в Грузию спикера парламента Азербайджана Сахибы Гафаровой.

Милли Меджлис Азербайджана и парламент Грузии подписали меморандум о сотрудничестве – подписи под документов поставили спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова и ее грузинский коллега Шалва Папуашвили.

В ходе церемонии было подчеркнуто, что меморандум даст возможность еще значительнее углубить взаимосвязи парламентов и поможет расширению сотрудничества.

Ранее сегодня Сахиба Гафарова в ходе официального визита в Грузию встретилась со спикером грузинского парламента Шалвой Папуашвили.

В ходе встречи Папуашвили тепло приветствовал Гафарову. Он обратил внимание на то, что это первый официальный визит главы законодательного органа после выборов в парламент Грузии и старта работы парламента нового созыва. По словам Папуашвили, это говорит о высоком уровне дружественных отношений Баку и Тбилиси.

Касаясь своих визитов в Азербайджан, Папуашвили констатировал, что взаимные контакты содействовали расширения двусторонних связей. Он также выразил благодарность правительству Азербайджана за поддержку Грузии.

Сахиба Гафарова выразила признательность за гостеприимство. Спикер Милли Меджлиса поздравила с проведением выборов в парламент Грузии, а также поздравила Папуашвили с переизбранием на пост спикера. Она подчеркнула, что сейчас совершает уже второй официальный визит в Грузию как спикер Милли Меджлиса. Гафарова выразила уверенность, что проведенные во время него встречи внесут свою вклад в дальнейшее расширение взаимосвязей.

Она напомнила, что Азербайджан и Грузия являются дружественными странами, и основа этих отношений – в воле народов, которые веками жили бок о бок, в дружбе, братстве и добрососедстве.

Кроме того, было сказано, что дружба и стратегическое партнерство между странами обеспечили возможности для воплощения в жизнь крупных энергетических и транспортных проектов, которые служат интересам обоих народов и способствуют стабильности и развитию Южного Кавказа. Кроме того, они стали значимым фактором и на евразийском пространстве, где также открываются новые возможности.

Участники встречи особо отметили взаимоподдержку и солидарность обеих стран и народов. Они обсудили и межпарламентское взаимодействие.

Гафарова и Папуашвили обменялись мнениями о положении дел в регионе, о необходимости обеспечения мира и стабильности.

Ранее Сахиба Гафарова побывала в Тбилиси в Парке Гейдара Алиева, где посетила памятник общенационального лидера и возложила к нему венок, почтив память Гейдара Алиева.

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