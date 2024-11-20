Владимир Путин наградил орденом Дружбы Сахибу Гафарову

Президент России Владимир Путин наградил спикера Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибу Гафарову орденом Дружбы. Председатель азербайджанского парламента получила награду за заслуги в упрочении отношений Москвы и Баку.
Российский президент Владимир Путин наградил орденом Дружбы председателя Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибу Гафарову. Соответствующий указ российского лидера размещен на портале правовой информации.
В документе уточняется, что Сахиба Гафарова награждается "за заслуги в укреплении российско-азербайджанских отношений".
Напомним, Сахиба Гафарова стала спикером парламента Азербайджана в 2020 году. В прошлом году ее переизбрали на этот пост.