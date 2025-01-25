Подпишут ли Баку и Ереван мирный договор?

В конце минувшей недели внешнеполитические ведомства Азербайджана и Армении сообщили, что Ереван принял все предложения Баку по мирному соглашению. Предусловиями Азербайджана для подписания мирного договора объявлены упразднение Минской группы ОБСЕ и изменения Конституции, в которой пока еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану.

Почему необходим мирный договор?

Более 30 лет назад Армения оккупировала 20% территории Азербайджана. Баку в течение нескольких десятилетий уповал на освобождение своих земель мирным путем, исходя из принципов международного права и резолюций Совбеза ООН. Соглашения о прекращении огня Азербайджан и Армения достигли еще весной 1994 года, но противостояние продолжалось. Способствовать урегулированию конфликта была призвана Минская группа ОБСЕ, но она лишь затягивала процесс. Именно поэтому в Баку ее считали нефункциональной и теперь добились согласия Еревана на ее упразднение.

Осенью 2020 года Азербайджан вернул свои земли силовым путем, но даже через 4,5 года после окончания Карабахской войны стороны не подписали мирного соглашения, хотя было очевидно, что, пока нет соответствующего документа, на стабильность в регионе рассчитывать не приходится.

Еще три года назад Азербайджан разработал 5 принципов, на основании которых разрабатывался проект мирного договора.

взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем; воздержание от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, от применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН; делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений; открытие транспорта и коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На что согласился Ереван?

Главным образом речь идет о двух моментах, препятствовавших подписанию мирного договора:

1. Сворачивание миссии гражданских наблюдателей Евросоюза

Два года назад Совет Евросоюза принял решение об учреждении новой гражданской миссии ЕС в Армении, что, кстати, вызвало возмущение не только в Баку, но и в Москве, где не увидели «никакой добавленной стоимости от пригляда есовских «экспертов» за событиями в районе армяно-азербайджанской границы. МИД РФ заявил тогда, что если бы в Брюсселе были искренне заинтересованы в мире на Южном Кавказе, то согласовали бы с Азербайджаном условия работы своей миссии. На Смоленской площади предрекли, что попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении нанесут ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона. Теперь, похоже, эта проблемам устранена.

2. Иски, поданные Арменией и Азербайджаном друг против друга в международных судебных инстанциях, будут отозваны

После окончания Второй Карабахской войны Азербайджан подал межгосударственные иски против Армении в международные суды в связи с 30-летней оккупацией, этническими чистками и другими международными преступлениями. Разбирательства в Европейском суде по правам человека, в Международном суде справедливости, в Международном арбитражном суде находятся на разных этапах. Армения также подавала иски к Азербайджану. Теперь все разбирательства должны быть прекращены.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что осталось сделать для подписания мирного договора?

С упразднением МГ ОБСЕ особых проблем возникнуть не должно – уже несколько лет посредники фактически не работают, да и, как было сказано выше, в течение почти трех десятков лет они особенно себя не утруждали.

Что касается изменений в армянской Конституции, то могут возникнуть трудности. До последнего времени в Ереване утверждали, что Конституция якобы не содержит территориальных претензий к Азербайджану, а ссылка на Декларацию независимости 1990 года в преамбуле не в счет. См. также «Примут ли в Армении поправки в Конституцию для выполнения условий Азербайджана?»

Что еще может препятствовать подписанию мирного договора?

До сих пор Армения создавала препятствия для реализации мирного процесса, в том числе под влиянием различных внешних факторов, особенно Франции. Между тем, как говорят эксперты, на согласование принципов мирного договора Ереван также пошел под влиянием Запада.

Большую роль в противостоянии мирным инициативам играет внутренняя армянская оппозиция, утверждающая, что документ направлен не на стабилизацию ситуации в регионе, а на сохранение власти премьер-министра Никола Пашиняна.

Кроме того, даже после заявления МИДов двух стран о согласовании текста мирного договора подразделения вооруженных сил Армении продолжали обстреливать из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

В любом случае, для мира и стабильности в регионе Южного Кавказа необходим мирный договор, основанный на правовых нормах, в котором четко определены взаимные обязательства и содержатся механизмы международных гарантий. К его подписанию сегодня, хотя и не так быстро, как хотелось бы, продвигаются Баку и Ереван.