Примут ли в Армении поправки в Конституцию для выполнения условий Азербайджана?

Баку и Ереван окончательно согласовали текст мирного договора. Теперь Армении предстоит внести поправки в Конституцию страны, которые призваны закрепить добрососедский вектор отношений с Азербайджаном. Примет ли Армения поправки в конституцию и когда?

Армения и Азербайджан завершили переговоры по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений, но для подписания этого документа главным требованием Баку остается внесение поправок в конституцию Армении с целью устранения посягательств на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Эксперты отмечают, что конституционный референдум может пройти в Армении уже в 2025 году, при том, что главная задача премьера Никола Пашиняна – подготовка к парламентским выборам, которые назначены на 2026 год.

Как Пашинян пытался изменить Конституцию?

Армянская конституция давно не нравилась Николу Пашиняну, хотя именно она позволила ему быть избранным на пост премьера. В феврале 2020 года Пашинян создал специальную комиссию по конституционным реформам, которая позднее была преобразована в Совет. Поправки тех лет были скромными по нынешним меркам: подправить систему управления, выведя за ее пределы пост президента, а также ограничить судебные органы. В то время Пашинян все никак не мог посадить за решетку своих оппонентов - бывших президентов Кочаряна и Саргсяна. Внутриполитическому реформированию помешали эпидемия коронавируса и поражение во Второй Карабахской войне.

Почему подготовка проекта новой Конституции затягивается?

Теперь, когда Армения стремится договариваться с соседями, Пашинян поручил подготовить проект нового Основного закона до конца 2026 года. Сделал он это еще в 2024 году, значительно расширив состав Совета по конституционной реформе и наказав тому тесно сотрудничать с Минюстом. Однако именно с того момента начались проблемы. Один из членов Совета Даниэль Иоаннисян заявил, что два предыдущих министра юстиции не проявляли интереса к конституционным реформам. Нынешний глава Минюста Србуи Галян полагает, что текст новой конституции удастся подготовить в лучшем случае до парламентских выборов в июне 2026 года, а вынести его на всенародный референдум - уже после выборов. Казалось бы, полтора года достаточно для того, чтобы разработать новый Основной закон, но за весь прошлый год Совет собирался всего два раза, не утвердив даже состав и постоянный график работы.

Что мешает провести референдум по Конституции сейчас?

Пашинян не хочет, чтобы проект нового Основного закона, который призван стать отражением концепции «Реальной Армении», выглядел как явная уступка требованиям Азербайджана. Поэтому премьер выступает в СМИ с комментариями, в которых изобличает несовершенство действующей редакции Основного закона, используя малопонятные формулировки, а содержание поправок по-прежнему не раскрывается.

Другая проблема заключается в непопулярности Пашиняна в Армении. По данным Gallup, менее 12% опрошенных респондентов готовы проголосовать за правящую партию «Гражданский договор». Большинство опрошенных (46,5%) не одобряют работу премьера. Чуть более 15% смотрят на ситуацию стране оптимистично, 19,1% - пессимистично и лишь 9% полностью одобряют политику Пашиняна. 10% респондентов воздержались от ответа.

Конституционный референдум может быть сорван?

Большинство граждан Армении выступают против изменения Конституции, но не против проведения досрочных выборов. Пашинян и его партия понимают, что не смогут повторить успех 2021 года, обеспечив себе комфортное большинство в парламенте, а потому принимать новую конституцию до июня 2026 года не рискнут.

Подправить рейтинги Пашиняна должна шумная кампания вокруг обещаний о евроинтеграции. Этот прием был успешно опробован в ходе прошлогодних президентских выборов в Молдавии, которые также проводились в один день с конституционным референдумом. Такой ход обеспечивает важное условие – явку избирателей, так как для реализации референдума установлены жесткие условия. Парламент должен одобрить проект новой конституции 2/3 голосов, после чего проект выносится на всенародное голосование. Согласно статье 207 действующего Основного закона, референдум будет считаться состоявшимся, если «за» проголосует более половины участников, но не менее четверти всех граждан, имеющих право голоса. В противном случае изменения в Конституцию приняты не будут.