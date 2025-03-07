Без мирного договора стабильности между Азербайджаном и Арменией не будет – Ильхам Алиев

Глава азербайджанского государства отметил важность заключения мира с Арменией. Глава государства заявил, что без этого документа стабильности в отношениях двух стран ждать не стоит.

В отношениях Азербайджана и Армении не будет стабильности, пока страны не подпишут мирное соглашение. Об этом президент АР заявил в ходе интервью, которое он дал на XII Глобальном форуме в Баку телеканалу Euronews.

"Даже сейчас, спустя почти 5 лет после Второй Карабахской войны, у нас нет мирного соглашения с Арменией. Да, мы живем в спокойный период, жертв больше нет, и это большое преимущество нынешней ситуации. Но пока не будет подписан мирный договор, этой стабильности здесь не будет"

– Ильхам Алиев

Он напомнил, что соглашение о прекращении огня, действовавшее практически три десятка лет, не означало окончание войны.

"Она просто видоизменилась. Война заканчивается только тогда, когда вы заключаете мирный договор"

– глава азербайджанского государства

Он пояснил, что то же самое относится и ко всем другим частям мира, включая Африку и Ближний Восток.

"К сожалению, количество конфликтов растет. А из урегулированных можно назвать только карабахский"

– президент АР

Он также обратил внимание на то, что это единственный конфликт, который удалось решить на основе международного права и исторической справедливости. И это решение принял весь мир, заключил азербайджанский лидер.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Азербайджан и Армения согласовали последние пункты мирного договора.