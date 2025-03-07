Без мирного договора стабильности между Азербайджаном и Арменией не будет – Ильхам Алиев

В отношениях Азербайджана и Армении не будет стабильности, пока страны не подпишут мирное соглашение. Об этом президент АР заявил в ходе интервью, которое он дал на XII Глобальном форуме в Баку телеканалу Euronews.
"Даже сейчас, спустя почти 5 лет после Второй Карабахской войны, у нас нет мирного соглашения с Арменией. Да, мы живем в спокойный период, жертв больше нет, и это большое преимущество нынешней ситуации. Но пока не будет подписан мирный договор, этой стабильности здесь не будет"
– Ильхам Алиев
Он напомнил, что соглашение о прекращении огня, действовавшее практически три десятка лет, не означало окончание войны.
"Она просто видоизменилась. Война заканчивается только тогда, когда вы заключаете мирный договор"
– глава азербайджанского государства
Он пояснил, что то же самое относится и ко всем другим частям мира, включая Африку и Ближний Восток.
"К сожалению, количество конфликтов растет. А из урегулированных можно назвать только карабахский"
– президент АР
Он также обратил внимание на то, что это единственный конфликт, который удалось решить на основе международного права и исторической справедливости. И это решение принял весь мир, заключил азербайджанский лидер.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что Азербайджан и Армения согласовали последние пункты мирного договора.