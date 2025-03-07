Площадку для контактов Баку и Еревана по нормализации предложила Москва

В МИД РФ прокомментировали окончание мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Накануне сообщалось, что представители обеих стран согласовали последние пункты мирного соглашения.

Официальный представитель МИД России опубликовала комментарий в связи с завершением армяно-азербайджанских мирных переговоров.

Мария Захарова акцентировала внимание на том, что данное событие – важный шаг, который позволит обеим странам достичь в итоге полноценной нормализации.

"Приветствуем завершение переговоров по тексту проекта соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Поддерживаем этот важный шаг на пути к достижению полноценной и всесторонней армяно-азербайджанской нормализации, как это предусмотрено трехсторонними договоренностями лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 гг"

– российский дипломат

Она подчеркнула, что Москва готова помочь двум республикам Южного Кавказа решить оставшиеся вопросы между ними и поспособствовать продвижению мирного процесса.

"Нацелены оказывать всяческое содействие дальнейшему продвижению мирного процесса и решению остающихся вопросов между Баку и Ереваном, в том числе необходимых для выхода на подписание мирного соглашения, а также касающихся разблокирования транспортных коммуникаций, делимитации совместной границы и гуманитарной проблематики, в той мере и форме, в какой это будет приемлемо для партнеров"

– Мария Захарова

В тексте также сказано, что Игорь Ховаев, спецпредставитель руководителя российского МИД, может при необходимости посетить обе страны для проведения консультаций.

"Подтверждаем наше предложение предоставить российскую площадку для контактов представителей Азербайджана и Армении по всему комплексу вопросов армяно-азербайджанской нормализации, а также для подписания мирного договора"

– официальный представитель министерства

Напомним, накануне стало известно, что Баку и Ереван согласовали последние два пункта мирного договора.