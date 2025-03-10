Армения продолжила ежедневные обстрелы позиций Азербайджана

Позиции армии Азербайджана снова попали под обстрел армянских военных. В этот раз огонь открыли с направления Арпы Кешишкендского района.

Произошел очередной обстрел со стороны вооруженных сил Армении. Атаке подверглись позиции азербайджанской армии. Сообщение об этом распространило Минобороны АР.

Обстрел случился накануне с 19:00 по 19:10 по местному времени (18:00 по 18:10 по мск) с армянских позиций в направлении населенного пункта Арпа Кешишкендского района.

Ранее тем же днем ВС Армении атаковали Азербайджан с Басаркечарского направления. Это произошло в 14:15 по местному времени (13:15 мск).

Напомним, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян дал указание министерству обороны республики прекратить ежедневные обстрелы Азербайджана, так как Ереван идет к миру, а не войне.