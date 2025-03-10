Вестник Кавказа

Армения продолжила ежедневные обстрелы позиций Азербайджана

Военный Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Позиции армии Азербайджана снова попали под обстрел армянских военных. В этот раз огонь открыли с направления Арпы Кешишкендского района.

Произошел очередной обстрел со стороны вооруженных сил Армении. Атаке подверглись позиции азербайджанской армии. Сообщение об этом распространило Минобороны АР.

Обстрел случился накануне с 19:00 по 19:10 по местному времени (18:00 по 18:10 по мск) с армянских позиций в направлении населенного пункта Арпа Кешишкендского района.

Ранее тем же днем ВС Армении атаковали Азербайджан с Басаркечарского направления. Это произошло в 14:15 по местному времени (13:15 мск).

Напомним, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян дал указание министерству обороны республики прекратить ежедневные обстрелы Азербайджана, так как Ереван идет к миру, а не войне.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1280 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции

ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции

Отношения между Азербайджаном и Арменией: состоится ли возвращение к норме?

Отношения между Азербайджаном и Арменией: состоится ли возвращение к норме?

Премьер Армении заявил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном

Премьер Армении заявил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном

Армения снова стреляла по позициям ВС Азербайджана

Армения снова стреляла по позициям ВС Азербайджана

Военные Армении вновь обстреляли позиции Азербайджана

Военные Армении вновь обстреляли позиции Азербайджана

Москва: трехсторонняя рабочая группа с Баку и Ереваном не закрывалась

Москва: трехсторонняя рабочая группа с Баку и Ереваном не закрывалась

Армения вернулась к ежедневным обстрелам Азербайджана

Армения вернулась к ежедневным обстрелам Азербайджана

Армянские военные снова обстреляли азербайджанские позиции

Армянские военные снова обстреляли азербайджанские позиции

Военные Армении снова обстреляли позиции Азербайджана

Военные Армении снова обстреляли позиции Азербайджана

Мирный договор Еревана и Баку объединил Россию и Запад

Мирный договор Еревана и Баку объединил Россию и Запад

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы