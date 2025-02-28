Армения вернулась к ежедневным обстрелам Азербайджана

Армянские ВС подвергли обстрелу позиции Азербайджана в ночь с 17 на 18 марта. Подразделения ВС Армении ведут обстрелы третий день подряд.

Подразделения армянских вооруженных сил снова обстреляли позиции азербайджанской армии, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

В сообщении ведомства сказано, что обстрел велся из стрелкового оружия и продолжался с 22:15 17 марта до 00:20 18 марта по местному времени.

Огонь открывали с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Арпа района Кешишкенд, Сайбалы района Гаракильсе и Ваган Ченберекского района.

Стоит отметить, что армянская сторон ведет обстрелы позиций армии Азербайджана третий день подряд. 16 марта ВС Армении трижды за сутки открывали огонь.

На следующий день, 17 марта, армянские военные обстреливали позиции на территории Азербайджана дважды, причем первые выстрелы длились с 1:25 до 12:55.