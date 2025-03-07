Армянские военные снова обстреляли азербайджанские позиции

Военнослужащие ВС Армении сегодня вечером опять обстреляли позиции азербайджанской армии. Подробности обстрела озвучило Минобороны Азербайджана.

Позиции армии Азербайджана в очередной раз оказались под огнем со стороны ВС Армении, такое сообщение распространило Минобороны АР.

В нем говорится, что в общей сложности обстрел продолжался почти четыре с половиной часа.

"17 марта с 17:25 до 21:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Сайбалы Гаракильского района, Ваган Ченбаракского района и Истису Басаркечарского района, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии"

– МО АР

Стоит отметить, что армянская сторона ведет обстрелы уже второй день подряд.