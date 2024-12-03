Вестник Кавказа

Три раза за день ВС Армении обстреляли позиции Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В воскресенье 16 марта вооруженные силы Армении трижды открывали огонь в направлении позиций Азербайджана. Все обстрелы были произведены в направлении Горисского района, сообщает Минобороны Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана информирует о третьем обстреле со стороны Армении, произошедшем в воскресенье в Горисском районе.

"16 марта с 20:10 до 20:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Бурун Горисского района, несколько раз подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии"

– сообщение ведомства

Этот обстрел стал третьим за сутки: в 09:45 обстрел был произведен в направлении населенного пункта Дыг Горисского района; в 18:35 – в направлении населенного пункта Хазинавар Горисского района.

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