Три раза за день ВС Армении обстреляли позиции Азербайджана

В воскресенье 16 марта вооруженные силы Армении трижды открывали огонь в направлении позиций Азербайджана. Все обстрелы были произведены в направлении Горисского района, сообщает Минобороны Азербайджана.
Министерство обороны Азербайджана информирует о третьем обстреле со стороны Армении, произошедшем в воскресенье в Горисском районе.
"16 марта с 20:10 до 20:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Бурун Горисского района, несколько раз подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии"
– сообщение ведомства
Этот обстрел стал третьим за сутки: в 09:45 обстрел был произведен в направлении населенного пункта Дыг Горисского района; в 18:35 – в направлении населенного пункта Хазинавар Горисского района.