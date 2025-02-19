Вестник Кавказа

В Сарыджалы в Карабахе переезжают 110 человек

Агдам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в азербайджанское село Сарыджалы на постоянное место жительства переезжают 110 человек. Бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в восстановленное родное село.

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев в Азербайджане 2 апреля возвращается в родные места - десятки семей переезжают в село Сарыджалы Агдамского района.

Возвращение организовано в соответствии с поручением главы государства Ильхама Алиева. Напомним, 27 марта президент Азербайджана посетил восстанавливаемое село и ознакомился с ходом строительных работ.

В село Сарыджалы сегодня переезжают 28 азербайджанских семей - 110 человек. Ранее они проживали в разных регионах страны, зачастую в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

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