В Сарыджалы в Карабахе переезжают 110 человек

Сегодня в азербайджанское село Сарыджалы на постоянное место жительства переезжают 110 человек. Бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в восстановленное родное село.
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев в Азербайджане 2 апреля возвращается в родные места - десятки семей переезжают в село Сарыджалы Агдамского района.
Возвращение организовано в соответствии с поручением главы государства Ильхама Алиева. Напомним, 27 марта президент Азербайджана посетил восстанавливаемое село и ознакомился с ходом строительных работ.
В село Сарыджалы сегодня переезжают 28 азербайджанских семей - 110 человек. Ранее они проживали в разных регионах страны, зачастую в общежитиях, санаториях и административных зданиях.