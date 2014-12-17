В Сарыджалы новоселами станут почти 900 человек

В Азербайджане обнародовали планы по развитию села Сарыджалы в Агдамском районе. На первом этапе жителями нового населенного пункта станут почти 900 человек.

Село Сарыджалы Агдамского района на первом этапе примет 895 человек, которые переселятся в активно развивающийся населенный пункт.

Новый дом обретут 203 семьи. Построенные частные дома разнообразны по планировке. Новоселам предложат варианты на две, три, четыре или пять комнат.

Согласно проекту, в Сарыджалы будет 425 домов, 203 построены в рамках первого этапа. Площадь населенного пункта составит более 120 га.

Отметим, что 27 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева посетили село и ознакомились с ходом строительных работ. Спецпредставитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов доложил лидеру страны о выполненных работах.