Вестник Кавказа

В Сарыджалы новоселами станут почти 900 человек

Конгресс центр в Агдаме
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане обнародовали планы по развитию села Сарыджалы в Агдамском районе. На первом этапе жителями нового населенного пункта станут почти 900 человек.

Село Сарыджалы Агдамского района на первом этапе примет 895 человек, которые переселятся в активно развивающийся населенный пункт.

Новый дом обретут 203 семьи. Построенные частные дома разнообразны по планировке. Новоселам предложат варианты на две, три, четыре или пять комнат. 

Согласно проекту, в Сарыджалы будет 425 домов, 203 построены в рамках первого этапа. Площадь населенного пункта составит более 120 га. 

Отметим, что 27 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева посетили село и ознакомились с ходом строительных работ. Спецпредставитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов доложил лидеру страны о выполненных работах.

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