Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали в Шуше

В четверг, 27 марта, Шушу посетили президент и вице-президент Азербайджана. В частности, в рамках поездки они побывали на открытии исторической мечети Чель Гала.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева совершили поездку в Шушу. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте азербайджанского лидера 27 марта.

В ходе визита они приняли участие в открытии ряда объектов и ознакомились с проводимыми строительными работами.

В частности, Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали на открытии после реставрационных работ исторической мечети Чель Гала и источника в Шуше, а также оценили созданные в объектах общественного питания условия.

Кроме того, они ознакомились со строительными работами, которые проводятся на улице Карабах, в Шушинском лечебно-оздоровительном центре и Новой Шушинской мечети.