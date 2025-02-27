Вестник Кавказа

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали в Шуше

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева
© Фото: сайт президента Азербайджана
В четверг, 27 марта, Шушу посетили президент и вице-президент Азербайджана. В частности, в рамках поездки они побывали на открытии исторической мечети Чель Гала.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева совершили поездку в Шушу. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте азербайджанского лидера 27 марта.

В ходе визита они приняли участие в открытии ряда объектов и ознакомились с проводимыми строительными работами.

В частности, Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали на открытии после реставрационных работ исторической мечети Чель Гала и источника в Шуше, а также оценили созданные в объектах общественного питания условия.

Кроме того, они ознакомились со строительными работами, которые проводятся на улице Карабах, в Шушинском лечебно-оздоровительном центре и Новой Шушинской мечети.

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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева
© Фото: сайт президента Азербайджана
строительство в Шуше
© Фото: сайт президента Азербайджана
строительство в Шуше
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева
© Фото: сайт президента Азербайджана
строительство в Шуше
© Фото: сайт президента Азербайджана
строительство в Шуше
© Фото: сайт президента Азербайджана
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